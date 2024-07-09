Во вторник, 9 июля, правительство решило компенсировать предприятию Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные случаи" расходы в размере 105 333 евро на строительство подъездной дороги для лица, которое согласилось передать свою недвижимость в пользование посольству России, а взамен получило равноценную недвижимость.

Правительству пояснили, что строительство дороги до существующей трассы было необходимо для избежания неудобств, которые возникали у владельца в связи с отчуждением недвижимости.

9 сентября 2015 года Кабинет министров принял решение об отчуждении объекта недвижимость на улице Эзермалас 34F для выполнения соглашения о размещении латвийского посольства в РФ и российского посольства в Латвии между правительствами Латвии и России, подписанного 20 декабря 2010 года в Москве.

Тогда недвижимость на улице Эзермалас 34F было отчуждено у владельца Андрея Блажко в обмен на 399/835 долей равноценной недвижимости на улице Эзермалас 34E, учитывая, что условные цены обоих объектов составляли 39 900 евро.

Согласно договору о добровольном отчуждении недвижимости на улице Эзермалас 34F, заключенному 1 апреля 2016 года, VNĪ за оговоренное вознаграждение построило подъездную дорогу к земельному участку на улице Эзермалас 34E. 31 января 2019 года Рижское городское строительное управление приняло дорогу в эксплуатацию.

В свою очередь, 25 сентября 2020 года отделение Земельной книги суда Видземского предместья приняло решение об обмене объекта не зарегистрированную на имя Министерства иностранных дел (МИД) недвижимость на улице Эзермалас 34F. На имя Блажко были переписаны 399/835 долей недвижимости на улице Эзермалас 34E.

Согласно договору, МИД планирует безвозмездно передать владельцу право собственности на построенную дорогу, а Блажко планирует провести действия по приобретению права на пользование принадлежащей министерству 436/835 долей объекта на улице Эзермалас 34E или инициировать их отчуждение.

Как свидетельствуют данные из архива LETA, 8 сентября 2015 года правительство договорилось об отчуждении объекта на улице Эзермалас 34F для размещения посольства России в Латвии. Согласно договору, латвийская сторона передает России в собственность здания и сооружения, а также сдает в аренду земельные участки.

В свою очередь, российская сторона, согласно договору, должна была передать в собственность Латвии здания и сооружения, а также сдать в аренду земельный участок на улице Чаплыгина 3 в Москве на нужды посольства Латвии.

Учитывая ранее достигнутое соглашение, Латвия обязалась объединить участки на улицах Эзермалас 34A и Эзермалас 34 перед их сдачей в аренду России. Для этого нужно было перенять в собственность участок на улице Эзермалас 34F, который находился между упомянутыми объектами.

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