Производители лекарств не заинтересованы в подаче заявок и регистрации лекарств в Латвии из-за низкого бюджета на компенсацию, сказал в интервью агентству LЕТА председатель правления производителя лекарств Olpha (ранее Olainfarm) Юрис Бундулис.

По его словам, в целом конкуренция на латвийском и балтийском рынках лекарств похожа на западную - лидеры рынка не сильно меняются от рынка к рынку. В то же время он пояснил, что на любом рынке есть два аспекта - физическая доступность, то есть наличие лекарства в аптеках, и финансовая доступность, то есть может ли население позволить себе это лекарство, то есть может ли оно за него заплатить.

"Здесь огромную роль играют национальные системы компенсации лекарств, потому что как только людям приходится платить слишком много за необходимые им лекарства, возникают проблемы, и вопрос цен на лекарства становится болезненным", - сказал Бундулис, добавив, что с точки зрения физической доступности лекарств Латвия не сильно отличается от других европейских рынков, потому что, когда вы заходите в аптеку, на полках широко представлены производители из разных стран.

Между тем ситуация с доступом к лекарствам хуже по финансовым причинам, и на внутреннем рынке существуют большие проблемы с оригинальными и инновационными препаратами, отметил Бундулис. "Основная причина - низкий бюджет на компенсацию лекарств в Латвии. Из-за этого производители лекарств не очень заинтересованы в подаче заявки и регистрации лекарств в Латвии", - отметил председатель правления компании.

По его словам, в системе компенсации в странах Балтии цены на лекарства очень хорошие, так как это предусмотрено законодательством, но количество лекарств в этой системе слишком мало, а общее финансирование системы также одно из самых низких во всем Европейском союзе. "На этот аспект обращают внимание и производители оригинальных препаратов, поскольку есть опасения, что в этом случае они будут вынуждены снижать цены в системах компенсации в других странах, где рынок гораздо больше", - говорит Бундулис.

Оборот Olpha Group в 2022 году составил 120,249 млн евро, увеличившись на 9,9% по сравнению с предыдущим годом, а прибыль группы выросла на 66,5% до 21,161 млн евро. В то же время оборот самой компании "Olpha" в 2022 году составил 113,537 млн евро, а прибыль - 18,143 млн евро. Финансовые данные за 2023 год пока не обнародованы.

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