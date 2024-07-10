Руководителем Спортивного департамента Министерства образования и науки (МОН) стал пляжный волейболист и многократный участник Олимпийских игр Александр Самойлов, который начнет работу в латвийском министерстве 10 июля этого года, сообщили порталу Delfi в МОН.

Самойлов на посту руководителя Спортивного департамента сменит Владимира Штейнберга, который покинул эту должность через полгода после назначения.

Самойлов был выбран на должность руководителя Спортивного департамента МОН через открытый конкурс, в рамках которого подали заявки 13 претендентов. В своем заявлении МОН отмечает отличную репутацию Самойлова, а также его образование и опыт работы в спортивной отрасли.

Помимо значительного международного опыта в участии и организации спортивных соревнований, Самойлов имеет профессиональную степень магистра финансов - учился в Высшей школе банковского дела. Он трижды представлял Латвию на Олимпийских играх как пляжный волейболист, а также неоднократно завоевывал призовые места на чемпионатах Европы и Кубках мира по пляжному волейболу.

Основные обязанности директора Спортивного департамента будут заключаться в обеспечении формирования и реализации спортивной политики, формировании национальной позиции Латвии по спортивным вопросам в Европейском Союзе и других задачах. Также директору предстоит представлять министерство и его интересы в международных организациях, институтах, рабочих группах, комиссиях и встречах.

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