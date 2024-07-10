В Рижскую думу вернется Иева Холма (Национальное объединение, НО) после того, как самоуправление покинет Юргис Клотиньш (НО), чтобы приступить к выполнению обязанностей депутата Сейма, подтвердил агентству LETA вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (НО).

Клотиньш заменит в Сейме Рихардса Колса (НО), который был избран в Европейский парламент (ЕП). В отличие от предыдущего раза, когда Клотиньш перешел в Сейм после формирования правительства, в этот раз у него будет так называемый "твердый" мандат.

Сегодня, 10 июля, на заседании Комитета Рижской думы по социальным вопросам Клотиньш попрощался с коллегами и призвал их продолжать сотрудничество во время его работы в Сейме.

Ранее, когда Холма работала в Рижской думе, она была избрана в Комитет по социальным вопросам и Комитет по вопросам жилья и среды. Она работала в совместной фракции Нацобъединения и Латвийского объединения регионов.

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