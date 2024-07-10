Латвия, Литва и Эстония полностью готовы переключиться на континентальную европейскую энергосеть в феврале 2025 года. Об этом заявили министры энергетики балтийских стран на встрече 10 июля в Юрмале, где обсуждался ход проекта синхронизации и последние подготовительные работы, сообщает Министерство климата и энергетики, сообщает Rus.Lsm.

Политики изучили ситуацию и пришли к выводу, что все работы проводятся по плану, без опозданий. В ближайшие недели операторы электросетей стран Балтии проинформируют все стороны о своем нежелании продлевать договор о своем подключении к системе BRELL, после чего в феврале будущего года будут проведены изолированные тесты балтийской системы и ее синхронизация с европейской сетью. Договор об этом подписан премьер-министрами стран Балтии год назад.

Во второй части ежегодного совещания министров были представлены отчеты о том, как идет реализация национальных планов Латвии, Литвы и Эстонии в сфере энергетики и климата, а также обсуждалось, как лучше стимулировать потребление возобновляемых энергоресурсов, каково состояние инфраструктуры в регионе и что может измениться в правовом регулировании о работе Инчукалнского газохранилища.

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