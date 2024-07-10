С 1 сентября этого года детям в отдаленных волостях будут предоставляться услуги мобильной стоматологии, сообщили агентству LETA в Министерстве здравоохранения.

В этом году общее финансирование на оплачиваемую государством стоматологию составляет неполные 35 млн евро. Часть дополнительного финансирования - 2,8 млн евро - выделена именно на повышение доступности стоматологических услуг, в объеме 1,5 млн евро также пересмотрены существующие тарифы и в размере 5,4 млн евро выделено финансирование на новые манипуляции.

Министерство признает, что выделенное финансирование проблематику доступности стоматологических услуг решает лишь частично и еще требуются улучшения, особенно в регионах. Сейчас сравнительно мало медицинских учреждений, готовых оказывать стоматологические услуги детям за пределами Риги. В Курземе, Видземе и Земгале нет ни одного стоматологического учреждения в списке ожидания, которое проявило бы интерес к оказанию оплачиваемых государством стоматологических услуг.

Учитывая, что в регионах сложно привлечь новых поставщиков услуг для оказания оплачиваемых государством стоматологических услуг, Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) в отдаленных регионах обеспечивает выезды мобильного стоматологического автобуса. С 1 сентября этого года находящиеся в управлении ЦПКЗ мобильные стоматологические автобусы с помощью договора безвозмездного пользования будут переданы поставщикам оплачиваемых государством стоматологических услуг для обеспечения мобильной стоматологии детям отдаленных волостей. Оплатой и координацией этой услуги займется Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

Несмотря на множество требующих решения вопросов, министр здравоохранения Хосам Абу Мери на встрече с Латвийской ассоциацией зубных врачей подчеркнул, что постепенные улучшения происходят. Так, например, в последние годы повышена доступность услуг в случае острых стоматологических проблем в выходные дни. Сейчас 10 стоматологических учреждений обеспечивают неотложную стоматологическую помощь по субботам по всей Латвии.

Минздрав отмечает, что НСЗ готов оплачивать работу и по воскресеньям или праздничным дням, но нет специалистов, которые были бы готовы предоставлять свои услуги.

По статистике, распространение кариеса в Латвии по-прежнему высоко и затрагивает 86,1% 12-летних детей и 93,3% 15-летних подростков. Самое высокое распространение кариеса среди проживающих на сельских территориях - 91,5% в 12 лет и 97% в 15 лет.

Минздрав подчеркивает, что важными факторами риска кариеса являются не только посещение стоматолога и зубного гигиениста реже одного раза в год, но и чистка зубов реже одного раза в день. В Латвии зубы чаще одного раза в день чистит только около половины жителей, а между тем проблемы с зубами являются теми нарушениями здоровья, которые можно своевременно устранить.

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