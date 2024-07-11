Некоторые опрошенные латвийские европарламентарии еще не решили, как будут голосовать на предстоящей на следующей неделе пленарном заседании, на котором может быть утвержден следующий председатель Европейской комиссии (ЕК).

Европейский совет 28 июня в Брюсселе утвердил соглашение о распределении высших должностей в блоке - представитель консервативной Европейской народной партии Урсула фон дер Ляйен была выдвинута на пост председателя ЕК, но чтобы получить эту должность, ей необходимо получить абсолютное большинство голосов в Европейском парламенте (ЕП) - половина всех евродепутатов плюс один.

Переизбранный в ЕП Робертс Зиле (Национальное объединение), который является членом группы Европейских консерваторов и реформистов (ECR), отметил, что на следующей неделе запланирована встреча группы и фон дер Ляйен, чтобы потом принять решение о голосовании. Зиле подчеркнул, что голосование по кандидатуре следующего председателя ЕК состоится не раньше 18 июля, так что времени для принятия решения будет достаточно. Европарламентарий Рейнис Познякс ("Объединенный список"), который также входит в группу ECR, отметил, что решение будет принято после выступления фон дер Ляйен.

Между тем, евродепутат и вице-президент группы Renew Europe Иварс Иябс (Latvijas attīstībai) сообщил, что группа заслушала фон дер Ляйен 10 июля. Политик задал действующей главе Еврокомиссии вопрос о том, будут ли государства-члены Европейского союза (ЕС) совместно в дальнейшем вкладываться в оборону и будет ли фон дер Ляйен продвигать проект о создании системы противовоздушной обороны, которую будет финансировать Европа.

Иябс рассматривает возможность поддержать фон дер Ляйен на предстоящем голосовании, однако группа еще не приняла окончательное решение. Как вице-президент Renew Europe, он должен выслушать других коллег, но политик отметил, что на слушаниях председатель ЕК выразила готовность к работе по вопросам безопасности и обороны. Европарламентарий подчеркнул, что группе нужно думать о том, как фон дер Ляйен будет "держать свое слово".

Отвечая на вопрос о том, когда группа примет решение, Иябс заявил, что, возможно, в среду, 17 июля, состоится голосование ЕП по вопросу о президиуме, а в четверг, 18 июля, может состояться голосование по кандидатуре председателя ЕК. Он отметил, что в группе ожидается интенсивная работа перед пленарным заседанием.

"Думаю, что результат будет скорее положительным, потому что мы считаем необходимым обеспечить сейчас центристское, проевропейское большинство. Однако, конечно, группе нужно обсудить все нюансы, чтобы мы действительно взяли на себя какую-то ответственность за конкретного председателя ЕК и за то, что она будет делать в последующие пять лет", - заявил Иябс.

В свою очередь, депутат ЕП Вилис Криштопанс ("Латвия на первом месте"), который является членом новой группы в ЕП "Патриоты за Европу", подчеркнул, что будет голосовать против фон дер Ляйен. Он пояснил, что ситуация обстоит хуже, чем он предполагал. По мнению политика, "Европа отравлена, ее заполонили левые либералы, "велкомисты", климатические активисты", и фон дер Ляйен это поддерживает. Криштопанс считает, что в идеальном мире ее не выберут на эту должность, и начнется надлежащее расследование в связи с закупкой вакцин от Covid-19 и "тайными платежами".

Между тем, европарламентарий Мартиньш Стакис ("Прогрессивные"), входящий в группу "Зеленые/Европейский свободный альянс", заявил, что в группе еще ожидаются дискуссии после слушаний действующей главы ЕК. По его мнению, в нынешнем созыве ЕП важно сохранить европейское, конструктивное большинство и, что существенно для Латвии, сильную политику безопасности Европы и поддержки Украины, которую поддерживает фон дер Ляйен.

Стакис подчеркнул, что это особенно важно, учитывая укрепление позиций крайне правых популистов - "орбанистов" и "лепенистов" - и их тесные связи с Россией. Евродепутат отметил, что фон дер Ляйен точно описала визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана: это был не визит мира, а попытка подлизаться к Владимиру Путину.

"Рискованно оставлять вакуум власти в ЕК, когда Венгрия председательствует в Совете ЕС, поэтому надеюсь, что проевропейские и центристские силы смогут быстро достичь соглашения. Если группа "Зеленых/Европейского свободного альянса" будет частью большинства в ЕП, поддержку фон дер Ляйен безусловно получит", - отметил Стакис.

На данный момент только евродепутат Нил Ушаков ("Согласие") заявил, что на предстоящем заседании поддержит фон дер Ляйен, как и группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов в ЕП.

Пока не удалось выяснить мнение других евродепутатов, представляющих Латвию.

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