Два года назад, в мае, хозяйка хутора Паэгли в Рембатской волости, работая в саду, заметила черную машину, выезжающую на подъездную дорогу. Из нее вышел молодой человек. Пока она подходила к воротам, машина уехала, но на землю упал сложенный лист бумаги.

Перевод на русский — Delfi. Оригинал статьи.

Женщина взяла его в руки — и тут же забыла, потому что увидела принесенные почтальоном газеты. На следующий день, прочитав написанное на листочке, она немедленно передала его зятю, военнослужащему Национальных вооруженных сил. Он сообщил об этом начальнику, который, в свою очередь, проинформировал Службу военной разведки и безопасности. Уже на следующий день к хозяйке пришел следователь.

Реакция была молниеносной, потому что на листке было написано: "Задание, военный аэродром Лиелварде". Ниже была инструкция, что фотографировать в аэропорту и что отвечать, если кто-то спросит о причинах фотографирования. На другой стороне листа был как будто детской рукой нарисован самолет.

Хутор Паэгли находится в нескольких километрах от базы Воздушных сил в Лиелварде. Здесь расположены армейские самолеты и вертолеты Black Hawk. Они используются в том числе для патрулирования воздушного пространства стран Балтии.

Fоtо: Publicitātes foto

"Нам приходится просить разрешения, чуть ли не идя за грибами, потому что мы находимся рядом с военным объектом", - рассказала Re:Baltica хозяйка Паэгли, попросив не называть ее имени.

После случайно найденного листка бумаги власти Латвии отследили серию диверсий, которые устроили граждане Латвии по заказу российских спецслужб. Один из них — поджог здания в Киеве — был заказан за месяц до вторжения в Украину.

"Уже тогда цель заключалась в том, чтобы посеять страх среди жителей Украины. То же самое, что Россия пытается делать сейчас в Европе с помощью диверсий", - сказал Re:Baltica руководитель Службы государственной безопасности (СГБ) Нормунд Межвиетс.

Диверсии по заказу России в последние месяцы стали все более обсуждаемой темой в странах НАТО. По данным Re:Baltica, только в странах Балтии и Польше известно как минимум восемь серьезных случаев.

Эстонская служба безопасности КАПО сообщила в этом году, что задержала 13 человек за осквернение нескольких национальных памятников, а также вандализм в отношении автомобилей министра внутренних дел и журналиста. В Латвии в феврале двое мужчин пытались поджечь Музей оккупации, а в Литве в мае сгорел магазин IKEA. В прошлом году в Польше была осуждена группа, которая шпионила в пользу России, а также планировала взорвать железную дорогу, по которой доставлялась помощь в Украину.

Эти случаи объединяет то, что вербовка диверсантов обычно проходит на платформе Telegram.

Re:Baltica расследовала, как происходит вербовка и кто те люди, которые согласны работать в интересах России

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Листок, найденный хозяйкой Паэгли, был для служб безопасности большой удачей. Там было все – инструкции и расходы.

Внизу на листочке было написано на латышском языке: "Составить отчет по критериям! 1. Транспорт 2. Периметр 3. Точки отдыха 4. Локация всех картинок!"

Рядом записаны расходы на две ночи в соседнем гостевом доме и аренду фотоаппарата Canon.

Сначала следователи отправились в гостевой дом Kastaņas тут же, в Лиелвардском крае. Хозяева вспомнили, что в тот вечер у них был только один гость. Молодой, худощавый мужчина по имени Сергей. Волосы собраны в хвост, рубашка и рваные джинсы. Он говорил по-латышски и платил наличными.

Сергей приехал отдохнуть с гитарой и фотоаппаратом Canon. Он рассказал, что работает в Риге, в "Детском мире", где продает картинги. Сергея интересовало, где отдыхают солдаты, проходящие службу на аэродроме. Хозяин порекомендовал сходить в кафе Kante.

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На видео допроса Ходонович выглядит понурым. Он рассказал, как искал в Telegram возможности купить "травку" и познакомился с мужчиной по кличке Zaļais. Этот мужчина искал человека, который мог бы поехать в Эстонию с баллончиком краски, "чтобы что-нибудь разрисовать". Сергей на предложение согласился.

В апреле 2022 года, через два месяца после вторжения России в Украину, он отпросился с работы и уехал в Таллинн. По дороге он получил указания, и тут же в автобусе сидел его напарник с баллончиками с краской. Им оказался невысокий молодой человек лет 18."Скандальный, говорил по-русски. В телефоне у него была локация", - рассказал Ходонович во время допроса.

Выйдя из автобуса, они шли около часа, пока не дошли до бетонной стены. Их задачей было нарисовать граффити на основе картинки, которую напарник Ходоновича получил на телефон. Парень не знал, что означает эта надпись. Изобразив оранжевые буквы, они сфотографировали надпись и отправили заказчику. Вернулись в Ригу на автобусе. За работу Ходоновичу заплатили 400 евро.

Следующей остановкой следователей стал прокат автомобилей. Сергей приехал в гостевой дом на машине Carguru. По данным GPS правоохранители выяснили маршрут. Однако имя подозреваемого так и выяснилось, автомобиль был взят на женское имя.

Вскоре имя стало известно. На роковом листке бумаги были координаты проката фотоаппарата Canon, а в договоре аренды – копия ID-карты молодого мужчины.

Действительно Сергей. Ходонович. На тот момент ему было 21 год.

При обыске в его квартире на Маскачке следователи нашли телефон с фотографиями заброшенного военного бункера и популярного у солдат кафе Kante в Лиелварде.

Против Ходоновича был начат уголовный процесс по обвинению в шпионаже в пользу России. В обосновании следователи указали: "Можно утверждать, что деятельность, осуществляемая С. Ходоновичем, входит в круг задач ГРУ РФ".

На следующий день эстонская пресса сообщила, что на стене комплекса Центра киберзащиты НАТО появилось граффити Killnet hacked you. В центре пояснили, что Killnet — это российская хакерская группировка, а надпись — часть кибератаки, в ходе которой серверы госучреждений Эстонии были перегружены, что сделало их недоступными.

Гораздо более серьезной задачей было сфотографировать военный аэродром в Лиелварде. Чат в Telegram автоматически удалился, поэтому Ходонович записал инструкцию на листке бумаги. По инструкции заказчика он купил две карты памяти. На одной были случайные фото "на случай, если кто-нибудь придет и спросит". На второй — конкретные объекты из четырёх локаций. Фотографии были отправлены с телефона заказчику. За работу он получил 400 евро.

В материалах уголовного дела показания Ходоновича противоречивы, однако предполагается, что задания он получал от нескольких знакомых между собой людей.

Один – уже упомянутый Zaļais, настоящее имя Глеб. Его основной работой было отмывание денег путем привлечения так называемых мулов — людей, которые снимали деньги в банкоматах или позволяли использовать свои данные для открытия счетов в Revolut. С Глебом работал и Ходонович. Однажды он поехал на такси из Риги в гостиницу в Таллинне, где получил от некоего мужчины мешок денег и привез его в Латвию.

Глеб также помогал человеку, с которым познакомился в Telegram, найти людей для выполнения различных заданий, получая за это комиссионные. Глеб заработал 100 евро за то, что нашел Ходоновича для рисования граффити в Эстонии. Из материалов допроса следует, что задачи были разные – разрисовывать здания, а также поджигать их. "Объявления" сопровождались фотографиями, например, поджога церкви в Украине. Заказчика Глеб, по его словам, не знал. Тот часто менял номер телефона и имя пользователя. (Против Глеба возбуждено отдельное уголовное дело, следствие продолжается.)

Глеб, как и Ходонович, тоже был лишь звеном в более длинной цепи. Был еще один посредник с ником MOT. Задания он получал от заказчика, которого все называли Александром.

Личность MOTа следователи установили через два дня после ареста Ходоновича. Это удалось сделать, проанализировав цепочку выплат за фотографирование военного аэродрома в Лиелварде.

В несколько приемов Ходонович получил от некоего Тимура 630 евро. Он показал, что одолжил свою карту Revolut бывшему соученику из Латвийской морской школы. Позже выяснилось, что свои счета в Revolut MOTу передали еще несколько одноклассников. Он использовал их, чтобы полученную от Александра критовалюту перевести в евро и заплатить исполнителям заданий.

MOT был арестован в квартире в Пурвциемсе. Его зовут Мартиньш Грикис, ему на тот момент было 20 лет.

На видео допроса Грикис в темно-красном свитере, волосы подстрижены "ежиком". На вопросы отвечает по-деловому, как будто речь идет об обычной работе. Прежде чем начать сотрудничество, он отправил Александру копию паспорта и краткое описание. "Чтобы работать в этой сфере, нужно было прислать паспорт – фотографию".

В Telegram познакомился с Александром. Тот попросил разрешения перечислить на счет Грикиса криптовалюту, конвертировать его в евро и отправить деньги дальше. За эту работу Грикис за два года заработал около 10 тысяч евро на комиссионных. (Перечисленные суммы в уголовном деле не упоминались.)

В задачу Грикиса входило также искать исполнителей работ по заказу Александра, проверять их – надежны ли они. За одно выполненное задание Грикис получал криптовалюту стоимостью 500-2000 евро. Конвертировали, платили исполнителям и удерживали комиссию.

Хорошо зарабатывали

Например, Хонодович за съемку аэродрома заработал 400 евро, а Грикис — 200 евро в качестве комиссии.

Грикис получил от Александра 2000 евро за разрисованный забор в Таллинне. Ходонович показал, что за работу ему заплатили 400 евро. Правда, Грикис покрыл еще и транспортные расходы, покупку баллончиков с краской и гонорар подельнику.

Ходонович был не единственным, кого завербовал Гричис.

Мелкий - напарник, с которым Хононович рисовал граффити в Таллине, похвастался, что это было не первое его задание. За месяц до вторжения России в Украину, в январе 2022 года, он поехал в Киев, чтобы бросить самодельный коктейль Молотова в вентиляционную шахту военного здания.

В материалах уголовного дела указано, что Мелкого зовут Иван Тарабанов. Организаторы купили ему билет на самолет до Киева. После этого он поехал на такси до ближайшей заправки, где купил все необходимое для смеси. Но операция провалилась. Иван испугался. Они подожгли стену здания и уехали на автобусе в Польшу.

Что это за здание, следствие не установило. "Наши безопасники не хотели беспокоить украинцев. У них и так все горело. Началась война", - рассказал Re:Baltica прокурор Салвис Скайстайс. По данному поджогу возбуждено отдельное уголовное дело, судебный процесс продолжается.

Грикис показал, что координировал еще несколько человек, контакты которых дал Александр. При обыске у Грикиса было обнаружено несколько записей "собеседований". Один из потенциальных сотрудников говорит в записи, что находится в Украине, готов за деньги что-то поджечь, но не убивать.

На допросе Грикис упоминает, что некий гражданин Украины поехал туда рисовать символ Z. Другой согласился бросить в здание коктейль Молотова, но испугался.

В Латвии на задания искали граждан, подходили и неграждане. Главное – не иметь российского гражданства, которое могло бы вызвать подозрения при въезде в Украину.

По словам Грикиса, Александр также искал людей, которые устроят пожар в квартале вилл во Франции или поедут в Россию работать в лабораториях по производству наркотиков. Для этого дела он нашел одного работника.

У "бизнеса" были и темные стороны. Грикис нередко находил исполнителя, покупал билеты, платил аванс, но потом "сотрудник" пропадал.

"Нарисовать граффити или сфотографировать что-либо на первый взгляд кажется не таким уж опасным. Другое дело бросить в дом зажигательную смесь, особенно зная, что могут быть жертвы – даже люди с криминальным прошлым относятся к этому не так легко", - говорит начальник СГБ Межвиетс.

Некоторые ранее судимы

"Криминальная среда - хорошее место для поиска таких людей. А еще нужна внутренняя уверенность, то это хороший кандидат", - говорит начальник Государственной полиции Арманд Рукс.

Об этом свидетельствует и поджог Музея оккупации в феврале. Ночью мужчина разбил молотком окно кабинета директора музея и бросил зажигательную смесь. Пожар был остановлен. Полиция быстро нашла виновника, поскольку он забыл на месте происшествия маску и перчатки. ДНК уже была в базе данных полиции, поскольку ранее этот человек был судим за преступления, связанные с наркотиками. Вскоре выяснилось, что один из мужчин был завербован Telegram-каналом, владелец которого находится в Даугавгривской тюрьме. Мобильные телефоны в тюрьмах запрещены, но в системе надзора есть лазейки.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис называет нападение на Музей оккупации частью гибридной войны России и говорит, что выбранная цель имела символическое значение.

"Если бы спасательная служба не прибыла вовремя, произошел бы серьезный пожар, могла бы погибнуть экспозиция, что вызвало бы большой резонанс, и цель была бы достигнута", - рассказал министр Re:Baltica.

Кто такой Александр?

На этот вопрос в истории с фотографированием аэродрома ответа нет.

Грикис показал, что Александра не видел, и когда они созванивались, Александр был пьян. Говорят, что его зовут Вадим, родом из города Днепр в Украине. 25 лет, по профессии повар. Первая работа Вадима была в колл-центре. "Это было законно, а второй колл-центр был уже мошенническим", — сказал Грикис.

В деле нет документов, подтверждающих, что Александр является сотрудником ГРУ России. Это принимается как факт, на основании информации латвийских служб безопасности.

По словам прокурора Салвиса Скайстайса, Грикис и Ходонович признали обвинение в шпионаже в пользу российских спецслужб - значит, они знали, на кого работали.

На допросе следователь спросил Ходоновича о съемке аэродрома: "Но ты же знал, что это военный объект, а не проект какой-нибудь школы?" "Ну да, — отвечает Ходонович, — но он сказал, что это никому не будет отправлено, из информации ничего нельзя будет извлечь".

Это оправдание не помогло в суде. Суд апелляционной инстанции суд приговорил Грикиса к трем годам лишения свободы, Ходоновича — к двум годам и восьми месяцам.

Тарабанов, поджигавший здание в Киеве, показал, что не знал о связи Александра с российской спецслужбой. "Я думал, просто бандит, который грозит неприятностями, если не выполнить задания". Приговор по его делу ожидается осенью.

Все трое - Тарабанов, Ходоновичи и Грикис - отказались от интервью Re:Baltica.

Шеф СГБ Межвиетс говорит, что максимально длинные цепочки создаются намеренно, чтобы затруднить отслеживание заказчика. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Re:Baltica: возможно, Александр сам не из ГРУ, а был завербован с целью поиска посредников в других странах.

Начальник полиции Рукс также отмечает, что исполнителей вербуют в других странах намеренно, чтобы затруднить раскрытие преступлений.

"У нас нет пограничного контроля. Человек приезжает как будто в командировку и уезжает. Также сложнее отследить его прошлое, если он не из Латвии". В целях содействия раскрытию преступлений на государственных дорогах Латвии все чаще размещаются камеры наблюдения.

Российские диверсионные операции вынудили европейские спецслужбы к большему сотрудничеству.

В январе этого года на границе Латвии с Беларусью был арестован двойной гражданин Эстонии и России, который облил краской памятники государственного значения в Латвии и Литве. Литовских поджигателей IKEA задержали в Польше.

В мае премьер-министр Эвика Силин выразила СГБ благодарность за сотрудничество со службами Польши и других стран Балтии. Это последовало за арестом девяти российских шпионов в Польше в связи с планами диверсий в Балтии и, возможно, в Швеции.

"Арест группы, действовавшей по заданию российских спецслужб – это очень хороший результат сотрудничества наших служб. Они давно следили за этой деятельностью и предотвратили ряд действий групп, работающих на Россию, в том числе несколько преступлений в нашей стране", - сказала Силиня.

В сборе информации участвовали Холгер Руунемаа (Delfi.ee), Шарунас Черняускас (Siena.lt), Анастасия Морозова (Vsquare.org).

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