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Министерство образования и науки (IZM) предлагает сохранить Агентство латышского языка (VVA), передав часть его функций Государственному агентству развития образования (VIAA), свидетельствует проект распоряжения о создании нового государственного учреждения, переданный на согласование, сообщает агентство LETA.

Уже сообщалось, что IZM предложила объединить в одно государственное учреждение Государственный центр содержания образования (VISC), VIAA и VVA. Намерение IZM реорганизовать VVA вызвало у части общества опасения, что таким образом статус государственной языковой политики будет понижен до уровня "только для обучения иммигрантов и преподавания в школе".

Комментируя высказанные опасения, министр образования и науки Анда Чакша заявила, что решение о включении VVA в новое учреждение может быть принято отдельно.

Теперь IZM предлагает с 1 июня 2025 года передать VIAA определенные функции и задачи VVA, например, поддержку изучению латышского языка в Латвии и за рубежом, а также поддержку латышской диаспоры за рубежом в изучении и сохранении латышского языка.

Необходимость реорганизации учреждений IZM обосновывает дублированием ряда функций.

По подсчетам IZM, бюджетные доходы нового госучреждения в 2025 году достигнут 86 558 419 евро, а расходы - 85 875 478 евро.

В рамках нынешнего бюджета IZM предлагает постепенно выровнять зарплату работникам нового учреждения, прировняв к высшей зарплате в конкретной категории должностей. Кроме того, будет оценена потребность в вакантных должностях и обеспечении их функций существующими кадровыми ресурсами.

МОН также планирует пересмотреть интеграцию систем информационных технологий и оптимизацию их поддержки, а также возможности аренды помещений - сотрудники нового учреждения могли бы работать в одном здании.

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