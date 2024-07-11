Госканцелярия объявила закупку, в которой ищет претендента, который за 210 000 евро мог бы разработать и реализовать программу обучения лидерству для топ-менеджеров госуправления, свидетельствует информация о закупке, организованной Госконтролем, сообщает агентство LETA.

Госканцелярия поясняет, что целью программы лидерства является развитие лидерских возможностей нынешних и потенциальных топ-менеджеров госуправления в соответствии с современными требованиями и потребностями будущего. Кроме того, она призвана способствовать такой рабочей среде и культуре государственного управления, которая направлена на развитие компетенций и их эффективное использование, побуждая топ-менеджеров быть положительным образцом развития и стимулировать всех занятых в госуправлении.

Программу лидерства планируется осуществить примерно 270 топ-менеджерам государственного публичного управления из примерно 100 учреждений государственного управления.

Учеба пройдет в форме тематических модулей, с небольшими группами участников от 12 до 16 человек, комплектование которых обеспечит Госканцелярия. Поставщик услуги должен будет обеспечить разработку девятимодульного учебного контента и проведение учебы по четырем тематическим модульным группам - "Я - лидер", "Лидер в сотрудничестве с другими", "Результативное лидерство", "Лидер формирует будущее".

Всего за три года планируется организовать обучение не менее 27 модульных учебных групп с не менее 324 участниками из числа целевой группы программы лидерства. Одни и те же представители целевой аудитории смогут освоить несколько учебных модулей и смогут участвовать в нескольких модулях.

Претенденты могут подать заявки до 19 июля этого года.

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