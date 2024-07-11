События вокруг скандала с частными полетами бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша подчеркивают системную проблему в государственном управлении, показывая, что политики и старшие государственные служащие не до конца понимают, какова правильная модель взаимного общения и разделения обязанностей, сказала агентству LETA политолог Ивета Кажока.

На просьбу описать текущую ситуацию Кажока ответила, что "она выглядит ужасно". Хотя у происходящего есть определенный политический контекст, а скандал с частными рейсами давно вызывает общественный интерес, в то же время он указывает на системные проблемы, присущие не только канцелярии премьер-министра и Государственной канцелярии, но и многим министерствам.

"К сожалению, государственная служба в Латвии уже давно слаба. В данном случае от этой слабости страдают не только сами госслужащие, но и политики, потому что они не понимают, какие красные линии нельзя переступать в общении с госслужащими и какая информация нужна самим политикам, чтобы потом не попасть впросак", - сказала директор "Providus".

Кажока призналась, что пока не видит решения, но очевидно, что оно необходимо и должно распространяться на все государственное управление, чтобы в будущем было ясно, чего общество ожидает от высших государственных служащих и какова ответственность политиков.

Кажока отметила, что в некоторых предыдущих правительствах политики слишком много диктовали государственным служащим о том, что они хотят сделать, и недостаточно думали о том, соответствует ли то, что хочет сделать политик, не только эффективному управлению, но и закону.

"За последние годы государственные служащие также слишком привыкли потакать прихотям политиков. В данном случае мы видим, что это происходит даже тогда, когда потакание не совсем законно. Очевидно, что нам придется вернуться к основам и попытаться вновь выстроить линию подотчетности между политиками и государственными служащими, более уважительно общаться между сторонами, чтобы ни одна из них не попадала в такие неприятные ситуации, как нынешняя", - сказал Кажока, добавив, что эта конкретная ситуация не выгодна никому - ни государственным служащим, ни политикам, ни общественности.

Отвечая на вопрос, не выставляют ли пониженного в должности директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса единственным виновником скандала с частными рейсами и не теряется ли в этих событиях ответственность политиков, директор "Providus" подчеркнула, что существуют разные формы ответственности, самая серьезная из которых - уголовная. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и прокуратура работают над тем, чтобы понять, было ли совершено преступление в данном случае, и если да, то кто несет ответственность.

Когда Кариньш подал в отставку из-за скандала с частными рейсами, некоторые политики из партии "Новое Единство" заявили, что он поступил "как порядочный западный политик". Отвечая на вопрос, действительно ли это был поступок "порядочного западного политика" и не должен ли был Кариньш уйти в отставку, когда скандал еще только набирал обороты, Кажока подчеркнула, что в каждой стране существуют свои традиции политической ответственности и понимание того, когда политику лучше уйти в отставку, чтобы не бросать тень на себя, свою партию или работу правительства.

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