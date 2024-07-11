Рижский технический университет (РТУ) и Латвийский университет (ЛУ) вошли в число 300 лучших университетов Европы в международном рейтинге "QS World University Rankings: Europe 2025", свидетельствуют данные рейтинга.

По сравнению с прошлым годом РТУ поднялся на четыре позиции в рейтинге и занял 258-е место. В этом году он занимает 267-е место, на одно место ниже.

Рижский университет им. Страдиньша (РУС) опустился с 354-го на 377-е место. Латвийский университет бионаук и технологий, напротив, поднялся с 484-го на 455-е место. Даугавпилсский университет (ДУ) занимает 521-530-е места, а Институт транспорта и связи - 531-540-е. Вентспилсская высшая школа заняла 601+ место, как и в прошлом году.

Наибольший вклад в привлечение иностранных студентов из разных стран внес РТУ - он поднялся с шестого на третье место среди рейтинговых университетов. Среди семи латвийских университетов, вошедших в рейтинг, РТУ также показал лучшие результаты по критерию, связанному с репутацией университета среди работодателей.

В отличие от него, Латвийский университет имеет самые высокие показатели по результатам трудоустройства, поднявшись с 21-го на 19-е место.

РУС вошел в число 50 лучших университетов Европы по разнообразию иностранных студентов. В то же время его показатели на 21 место ниже, чем годом ранее. РУС также опустился на 31 место до 60-го по критерию выезжающих студентов по обмену.

Хуже всего латвийские университеты выглядят в рейтинге по показателю цитируемости - ни один из них не набрал хотя бы двух баллов.

Всего в рейтинг этого года вошли 684 европейских университета. Первое место в рейтинге занимает Оксфордский университет, второе - Швейцарский федеральный технологический институт, третье - Кембриджский университет.

Среди прибалтийских университетов самое высокое место занимает Тартуский университет - 140 баллов, за ним следуют Вильнюсский университет - 178 баллов и Таллинский технологический университет - 254 балла.

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