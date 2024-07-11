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Кошмар, седые волосы, испорченные нервы, пробки, убытки и разрушенная жизнь в окрестностях — так жители описывают последствия длительных ремонтных работ на улице Слокас в Пардаугаве.

Заказчиком строительных работ на улице Слокас является компания Rīgas satiksme. Ее представтели утверждают, что это самая значительная реконструкция трамвайных путей за последние десятилетия. И именно поэтому ремонтные работы и неудобства для жителей настолько затянулись, сообщает программа 360TV ZIŅneši.

Хотя многим кажется, что ремонтные работы на улице Слокас длятся уже три-четыре года, это не совсем так. Многомиллионный контракт с дорожным строителем "A.C.B" на выполнение проекта был заключен два с половиной года назад, в начале 2022 года. Но фактически ремонтные работы начались годом позже. На сегодняшний день были реконструированы трамвайные пути и построены новые платформы для посадки и высадки пассажиров. Также была реконструирована одна контактная сеть и одна подстанция.

Финансирование проекта уже превысило 8,8 миллионов евро. Вписался ли исполнитель в сроки, предусмотренные контрактом, и не превысили ли запланированные расходы?

"В соответствии со всеми заключенными договорами, мы уложились в сроки и все соответствующие суммы, которые были предусмотрены для улицы", - сообщила программе представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича.

Строитель — акционерное общество "A.C.B" — отмечает, что не обошлось без вызовов, с которыми пришлось справляться. Ведь параллельно ремонтным работам улица функционеровала в любое время суток: не была закрыта ни для частных автомобилей, ни для общественного транспорта. Поэтому каждую неделю приходилось анализировать влияние строительных работ на движение и искать оптимальные решения, чтобы ни одна из сторон не пострадала.

Хотя представитель Rīgas satiksme упоминает, что работы будут полностью завершены к концу августа, строитель в письменном письме программе не был столь конкретен.

Испытывающим ежедневные неудобства от этих ремонтных работ жителям следует учитывать, что на этой неделе будут проводиться крупные работы по асфальтированию - поэтому в направлении центра улица Слокас будет полностью закрыта до 20 июля. Но, как указывает Rīgas satiksme, возможно, что работы будут завершены раньше.

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