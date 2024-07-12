Foto: Valsts meža dienests

Больше всего пострадала от грозы в четверг зеленая зона Бауски, сообщил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" исполнительный директор самоуправления Баускского края Ивар Романов. Министр, в свою очерель похвалил работу спасательных служб после бури в четверг

По его словам, ветер повалил в городе множество деревьев, и сейчас основная задача – их убрать. "Работы продолжались вчера вечером до сумерек, и сегодня коммунальные службы приступили к работе уже с раннего утра", - сказал директор.

В программе TV3 "900 секунд" Романов заявил, что пока рано судить об ущербе, причиненном ураганом. Он отметил, что повреждены дорожные знаки, фонарные столбы, было нарушено подключение к интернету.

Сорвана крыша манежа стадиона, сильно пострадал сад Карпа."Фактически парка больше нет", - сказал заместитель председателя думы Баускского края Айвар Мачекс.

Размыта дорога возле моста через Мусу, повреждена крыша школы. От ветра также пострадали многие частные дома, и жителям потребуется помощь.

Сегодня с 8 часов в Бауске проходит оперативное совещание по вопросу ущерба, причиненного ураганом, и устранения его последствий. В совещании участвует представитель Министерства умного управления и регионального развития (VARAM).

Как сообщалось, вечером в четверг ураган нанес значительный ущерб Бауске, город остался без электричества и связи. Буря длилась всего пять-семь минут, но ущерб велик. По данным метеорологов, скорость ветра в городе составляла до 31 метра в секунду.

На просьбу Бауски о помощи откликнулись соседние самоуправления.

Министр похвалил работу спасательных служб после бури в четверг

Спасательным службам хватило ресурсов, чтобы отреагировать на ураган в четверг, и со стихией удалось справиться, заявил министр внутренних дел Рихард Козловскис в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Он также поблагодарил спасателей-добровольцев, выехавших на более чем десять вызовов в Рижском районе.

Министр не сомневается, что государство поможет пострадавшим от урагана.

"Правительство также каждый раз поддерживало частный сектор после таких разрушительных бурь", - сказал министр, добавив, что ущерб будет подсчитываться в обычном порядке и, вероятно, вопрос будет передан на рассмотрение правительства через Министерство умного управления и регионального развития.

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