Вечером в четверг, 11 июля, в Риге состоялось стартовое мероприятие этапа Чемпионата мира по ралли (WRC) Tet Rally Latvia, на котором также можно было увидеть автомобили латвийских гонщиков.

Посвященное этапу WRC мероприятие состоялось на Ратушной площади. До официальной недели открытия Tet Rally Latvia осталась неделя. На стартовом мероприятии можно было познакомиться с экипажами латвийских гонщиков Мартиньша Сескса, Матисса Межакса и Артурса Приедниекса и увидеть их раллийные автомобили, а также в Вецриге были проведены показательные заезды и заезды через Каменный мост.

На мероприятии был представлен автомобиль класса Rally 1, на котором на соревнованиях будут стартовать Сескс и Ренарс Францис. На Ратушной площади также можно было увидеть автомобили класса Rally 2 других латвийских гонщиков.

Первый в истории этап WRC в Латвии пройдет с 18 по 21 июля. Ралли охватит территорию от Лиепаи до Риги, этапы пройдут также в Тукумсе, Талси и Талсинском крае, Кулдиге и Южном Курземе.

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