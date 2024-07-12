Когда избранный в Европейский парламент (ЕП) Валдис Домбровскис ("Новое Единство") откажется от мандата депутата, кресло европарламентария займет Инесе Вайдере ("Новое Единство"), сообщил представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

ЦИК получила заявление Домбровскиса об отказе от мандата евродепутата. Домбровскис был избран в ЕП по списку "Нового Единства", получив 220 402 голосва.

В списке кандидатов от "Нового Единства" следующей является Вайдере - мандат европарламентария перейдет ей. ЦИК получило подтверждение от Вайдере о ее согласии принять мандат депутата ЕП вместо Домбровскиса. На выборах в ЕП Вайдере заручилась поддержкой 147 075 избирателей.

Выборы в ЕП в Латвии состоялись 8 июня.

11 июня Кабинет министров принял решение в третий раз выдвинуть Домбровскиса в состав Еврокомиссии. Европарламент и Екрокомиссия несовместимы, поэтому Домбровскис должен был решить, начать ли ему работу в Европараменте и уйти в отставку с поста комиссара, дождавшись осенью процедуры утверждения в кресле евродепутата, куда он может вернуться, если процесс по каким-то причинам не состоится, или же сразу отказаться от мандата евродепутата и баллотироваться на третий срок в качестве комиссара.

После выборов в ЕП в 2019 году Домбровскис также вошел в состав ЕК под руководством Урсулы фон дер Ляйен, где он был исполнительным заместителем председателя ЕК, отвечающим за экономику, а также комиссаром ЕС по торговле.

"Новое Единство", показавшее лучший результат на выборах в ЕП в этом году, при поддержке коалиционных партий решило выдвинуть Домбровскиса на третий срок в качестве еврокомиссара.

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