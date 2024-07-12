Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) приостановила распространение безалкогольного изотонического напитка Prime, который производится в Великобритании и США, из-за несоответствия маркировки, свидетельствует опубликованная PVD информация.
В во время проверок в торговых точках PVD выявила несоответствия в маркировке продукта, в том числе информация на этикетке на латышском языке не совпадает с информацией на языке оригинала. Служба поручила исправить маркировку.
Приостановлена продажа семи видов напитка Prime в упаковках по 500 миллилитров.
PVD разместила информационное сообщение в Системе быстрого оповещения Европейской комиссии (ЕК).
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