Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не получило подтверждения факту выплаты зарплат в конвертах в бюро партии "Единство", а также признаков преступных деяний при использовании созданных предприятием SOAAR избирательных систем, однако констатировало несущественные нарушения, за что было применено административное наказание, выяснило агентство LETA.

Как сообщалось, бывший работник бюро "Единства" Нормунд Орлеанс обратился в правоохранительные органы, утверждая, что политическая сила платила ему и еще как минимум десяти работникам бюро так называемые зарплаты в конвертах.

Не называя имен, KNAB сообщил агентству LETA, что на основании заявлений 11 частных лиц провело ведомственную проверку о возможных противозаконных действиях в финансовой деятельности партии "Единство" и объединении партий "Новое Единство".

KNAB не получил подтверждения незаконного финансирования политических организаций в крупных размерах или других преступных действий, за которые предусмотрена уголовная ответственность.

В уголовно-правовом аспекте KNAB рассмотрел как публично доступную, так и полученную от вовлеченных сторон дополнительную информацию, в том числе бухгалтерскую и другую документацию политических организаций, а также аргументацию политических партий и объяснения причастных лиц.

В ходе проверки KNAB не получил подтверждения, что кому-либо из работников партии или приближенных к ней лиц производилась неучтенная в бухгалтерии выплата зарплаты. Кроме того, не обнаружено ни двойной бухгалтерии, ни наличных платежей для нужд политических организаций, ни каких-либо других признаков, подтверждающих получение политическими организациями незаконного финансирования, использованного для покрытия зарплаты работников.

При этом KNAB усмотрел в ходе этой проверки основания для привлечения партийного объединения к административной ответственности, так как оно допустило в своей деятельности ряд несущественных нарушений закона о финансировании политических организаций (партий).

В частности, в представленной документации за 2022 год "Новое Единство" не указало полную информацию о двух совершенных сделках в период предвыборной агитации перед прошедшими выборами в Сейм.

Сделки связаны с изготовлением рекламных буклетов, транспортными услугами и покупками топлива. За эти нарушения KNAB оштрафовал объединение партий на 700 евро.

Учитывая, что общая сумма вышеуказанных нарушений небольшая и KNAB при проверке не получило доказательств незаконного финансирования политических организаций в крупном размере, 12 июля бюро решило завершить ведомственную проверку и отказалось от возбуждения уголовного процесса.

Среди прочего в ходе отдельной проверки KNAB проверило информацию о длительном безвозмездном предоставлении услуг неким технологическим предприятием партии "Единство".

Как сообщалось, это предприятие - SOAAR. В апреле этого года руководитель предприятия Ренар Каджулис заявил программе "Ничего личного" на телеканале TV3, что "Единство" восемь лет бесплатно использовало созданную SOAAR систему для выборов на съездах, не оплачивая эти услуги. БПБК в связи с этим начало ведомственную проверку.

Кроме того, в ходе проверки были оценены утверждения о возможном требовании незаконного финансирования и вымогательстве.

В ходе проверки KNAB пришел к выводу, что предприятие в период с 2011 по 2019 год оказывало услуги на съездах и общих собраниях партии "Единство", однако отсутствуют документы, подтверждающие оказанные услуги, их фактический объем и стоимость.

Кроме того, KNAB при проверке не получил подтверждения, что представители "Единства" требовали от предприятия предоставлять услуги бесплатно или совершали преступные действия, связанные с незаконным финансированием партии, в том числе не требовали или не вымогали у предприятия финансирование, за что предусмотрена уголовная ответственность.

По итогам проверки 12 июля KNAB решил отказаться от возбуждения уголовного процесса. Такое решение было принято в связи с тем, что в действиях представителей партии БПБК не обнаружило признаков состава преступления.

Дополнительно KNAB сообщил, что юридическим лицам запрещено каким-либо образом финансировать политические организации, в том числе безвозмездно оказывать им услуги. В данном случае партия приняла незаконное финансирование в виде услуг, но у KNAB не было правовых оснований для рассмотрения этого нарушения в рамках административного процесса и привлечения вовлеченных сторон к административной ответственности из-за истечения срока давности.

Срок давности за административные правонарушения, связанные с финансированием партий, составляет два года со дня совершения правонарушения. В свою очередь, не позднее чем в течение четырех лет со дня совершения нарушения KNAB вправе обязать правонарушителя вернуть в государственный бюджет незаконно полученные или израсходованные финансовые средства.

Уголовная ответственность за возможное незаконное финансирование партии может наступить, а KNAB имеет право начать уголовный процесс, если политическая организация незаконно финансировалась в крупном размере, что составляет не менее 50 минимальных месячных зарплат.

Также сообщалось, что руководитель ИТ-компании SOAAR Ренар Каджулис утверждал, будто бывший генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс пытался повлиять на результаты подсчета голосов на выборах в Сейм в 2014 году в пользу ведущего кандидата партии Солвиты Аболтини.

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