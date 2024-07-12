В ответ на визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию страны Северной и Восточной Европы не отправят ни одного министра в Венгрию во время ее председательства в Европейском союзе (ЕС), сообщает веб-издание "EurActiv" и другие СМИ.

Литва сократит свое политическое представительство на мероприятиях в Венгрии, и президент страны Гитанас Науседа будет принимать решение о визите в Будапешт на основании консультаций с другими лидерами ЕС, подтвердили агентству BNS председатель комиссии парламента Литвы по иностранным делам Жигимантас Павиленис и несколько источников в правительстве, пожелавших остаться анонимными.

"Пока мы решили просто ограничить свое участие на политическом уровне в Венгрии", - сообщил Павиленис. Он заверил, что с такой позицией согласны и правительство, и президент.

Венгрия, которая с начала июля на полгода является председательствующей в ЕС страной, во вторник провела в Будапеште неформальное совещание ответственных за конкуренцию министров, однако Литву и большинство других стран ЕС на нем представляли должностные лица более низкого уровня.

Литву на встрече представлял посол страны в Венгрии Миндаугас Рукштеле, хотя обычно такие совещания посещают министры или вице-министры. Павиленис подчеркнул, что Литва едина с теми, кого не устраивает позиция Орбана.

В Брюсселе и столицах ЕС растет ощущение, что венгерский лидер использует председательство в ЕС в собственных целях.

Новостной сайт "EurActiv" выяснил, что несколько стран ЕС, в том числе Швеция, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша, отправят на неформальные министерские встречи, которые пройдут в июле в Будапеште, должностных лиц более низкого уровня. Другие страны тоже рассматривают такую возможность.

Источники в правительстве Литвы сообщили BNS, что Литва решила не участвовать в организованных Будапештом неформальных совещаниях на уровне министров, однако заместители министров могли бы их посетить.

Аналогичным образом поступят и Латвия и Эстония, отметили источники. Да и крупнейшие страны ЕС, такие как Франция и Германия, сокращают свое представительство на встречах, проходящих в Венгрии, сообщает BNS.

"Действия Венгрии во время президентства разрушительны (…). Поэтому Швеция не будет участвовать на политическом уровне в неофициальных министерских встречах в июле", - заявила шведскому новостному агентству ТТ министр правительства Швеции по делам ЕС Джессика Розуолл.

Министры Литвы независимо от председательствующей страны и впредь будут участвовать в формальных встречах Совета ЕС, которые проходят в Брюсселе.

В течение следующих шести месяцев в Венгрии должен состояться саммит Европейского совета, однако пока неясно, будет ли Науседа его бойкотировать. "Позиция по участию в проводимых в Венгрии мероприятиях будет координироваться с партнерами по ЕС", - сообщила канцелярия президента Литвы.

Орбан разозлил лидеров ЕС, отправившись в первый день председательства Венгрии в ЕС с необъявленным ранее визитом в Украину, а через несколько дней посетив Россию, где он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным.

Премьер-министр Венгрии свой визит в Россию, как и объявленный в международный розыск диктатор, пытался преподнести как шаг дипломатии ЕС.

"Это не только недопустимо, но и нарушает ряд политических договоренностей на высшем уровне, например, об отказе от сотрудничества с путинским режимом, что одобрено даже на уровне Евросовета", - подчеркнул председатель комиссии Сейма Литвы по иностранным делам. "Это не позиция ЕС, и она противоречит нашей позиции", - добавил он.

Науседа, посетивший в Вашингтоне саммит НАТО, состоявшийся на этой неделе, осудил визит Орбана в Москву, заявив, что хотя Венгрия и является председательствующей в ЕС страной, ее премьер-министр не представляет интересы блока.

В среду в Брюсселе на очередной встрече послов ЕС свое недовольство выразили и другие страны-участницы.

В либеральной фракции Европейского парламента "Renew Europe" прозвучали призывы отнять у Венгрии председательства в ЕС.

Источники во фракции сообщили, что можно рассмотреть различные меры, в том числе раньше времени прервать венгерское председательство или ускорить начало польского председательства.

Однако страны ЕС на этой неделе не обсуждали возможности решения этого вопроса, и нет признаков желания сократить срок председательства, заявили на этой неделе "EurActiv" дипломаты ЕС.

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