Для некоторых видов рыб температура в 15 градусов в Балтийском море может быть смертельной, рассказал программе Латвийского радио "Известное в неизвестном" (Zināmais nezināmajā) Ивар Путнис, ихтиолог и научный сотрудник института BIOR, пишет Rus.Lsm.

"Температура — один из самых важных факторов в жизни рыбы. Хотя мы называем рыб холоднокровными животными, это в основном неверно, потому что внутренняя температура тела рыб совпадает с температурой окружающей среды", — объясняет Путнис.

При этом есть ряд видов рыб, которые способны немного регулировать температуру своего тела, поддерживая ее выше, чем в окружающей среде. Но в любом случае температура воды крайне важна для рыбы.

"Самочувствие рыбы и ее жизненный цикл — кормление, рост — напрямую зависят от температуры. Можно разделить рыб на тепловодные и холодноводные виды, и для каждого вида есть свой температурный оптимум", — говорит специалист.

Так что для каждого вида есть своя температура, при которой конкретный вид чувствует себя лучше всего, при которой он может нереститься, кормиться и расти. Поэтому есть и температурные пределы, которые будут смертельными для конкретного вида.

"Часто это не должна быть какая-то экстремально высокая температура. В контексте Балтийского моря для некоторых видов это может быть и 15 градусов. То есть, достигнув 15 градусов, вода для определенного вида станет летальной", — продолжает ихтиолог. Это работает и с нагревом, и с остыванием воды — при том, что некоторые виды нормально себя чувствуют даже в очень прохладной воде.

"Он реагирует на эффект, возникающий из-за течения Эль-Ниньо, на потепление воды. Для этого вида бывают хорошие, а бывают плохие годы. У этих анчоусов очень резко меняется выживаемость, способность размножаться и скорость роста", — говорит Путнис.

Конечно, способность рыбы адаптироваться к изменениям температуры зависит и от стадии ее развития. На ранних стадиях, когда рыбы представляют собой пассивно плавающие организмы — икринки или личинки — их развитие зависит от места нереста, движения водных масс и др, в результате чего икринки могут попасть в благоприятные или неблагоприятные условия. Во втором случае смертность может быть очень высокой.

"Со взрослыми рыбами это немного иначе. Взрослая рыба, с одной стороны, кажется очень мобильной, она может перемещаться, мигрировать. Вроде бы она должна быть в состоянии адаптироваться, найти оптимальные обстоятельства. Но если мы посмотрим на то же Балтийское море, окажется, что не только температура влияет: надо смотреть немного шире",— рассуждает Путнис.

Например, есть холодноводные виды, для которых необходима температура в пределах 10-12 градусов. Если вода становится теплее, такая рыба чувствует себя плохо. Казалось бы, есть простое решение — уйти в более глубокие слои. Но тут возникают другие проблемы.

"Если в более глубоких водах снижено содержание кислорода, рыба физиологически не может там жить. В результате возможно влияние нескольких факторов. Сверху — температура, которая заставляет тебя спускаться вниз, снизу — дефицит кислорода. В результате пригодное для жизни экологическое окно может быть на самом деле очень узким", — говорит собеседник Латвийского радио.

По его словам, есть основания думать, что с изменениями климата и окружающей среды условия для жизни многих холодноводных видов уже резко ухудшились. В том числе в Балтийском море, в латвийских водах.

Особенно сильно закисление воды влияет на организмы, которые строят раковины — беспозвоночные, моллюски и т.д., которые являются важной кормовой базой для разных видов рыб. Поэтому негативное влияние закисления воды на рыбу может быть и непрямым — через доступность еды

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