На прошлой рабочей неделе в столицах стран Балтии цены на топливо в основном выросли, сообщает агентстсво LETA.

В Риге выросла цена на дизельное топливо, в Вильнюсе увеличилась цена как на бензин, так и на дизельное топливо, в то время как в Таллинне поднялась цена на бензин, а цена на дизельное топливо снизилась.

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллинне, за ним следовали Рига и Вильнюс. Дизельное топливо дороже всего было в Риге, за которой следовал Таллин, а самое дешевое дизельное топливо в конце рабочей недели было в Вильнюсе.

На этой неделе в рабочие дни стоимость бензина 95-й марки в Риге на автозаправке "Circle K" на ул. Краста не изменилась - он стоил 1,664 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю увеличилась на 1,2%, и в пятницу оно стоило 1,654 евро за литр.

В Вильнюсе на автозаправке "Circle K" на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки поднялась на 1,3% - до 1,559 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю увеличилась на 2% - до 1,519 евро за литр.

В Таллинне на заправках "Circle K" в пятницу цена бензина 95-й марки поднялась на 1,8% - до 1,719 евро за литр, а цена дизельного топлива за неделю снизилась на 0,6% - до 1,569 евро за литр.

Цены на автомобильный газ в столицах стран Балтии за неделю не изменились. В Риге автогаз стоил 0,735 евро за литр, в Вильнюсе - 0,642 евро, а в Таллине - 0,67 евро за литр.

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