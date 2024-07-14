Президент Латвии Эдгар Ринкевич буквально сразу после покушения на кандидата в президенты США отреагировал в соцсети X и пожелал Трампу скорейшего выздоровления.
"Шокирован нападением на бывшего президента Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в Пенсильвании, политическое насилие неприемлемо и прискорбно. Желаю ему полного и скорейшего выздоровления".
В бывшего президента США Дональда Трампа стреляли на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Трамп схватился за ухо, после чего его закрыли собой сотрудники охраны. Прокурор города позже сообщил, что стрелявший убит. Один из зрителей митинга погиб, еще двое получили ранения.
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь