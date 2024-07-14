Президент Латвии Эдгар Ринкевич буквально сразу после покушения на кандидата в президенты США отреагировал в соцсети X и пожелал Трампу скорейшего выздоровления.

"Шокирован нападением на бывшего президента Дональда Трампа во время его предвыборного митинга в Пенсильвании, политическое насилие неприемлемо и прискорбно. Желаю ему полного и скорейшего выздоровления".

Shocked by the attack against former President Donald Trump during campaign rally in Pennsylvania, political violence is unacceptable and deplorable.



I wish him full and speedy recovery. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 13, 2024

В бывшего президента США Дональда Трампа стреляли на митинге в городе Батлер в штате Пенсильвания. Трамп схватился за ухо, после чего его закрыли собой сотрудники охраны. Прокурор города позже сообщил, что стрелявший убит. Один из зрителей митинга погиб, еще двое получили ранения.

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