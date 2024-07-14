13 июля в возрасте 65 лет скончалась бывший спикер Сейма, депутат нескольких созывов парламента Латвии Ингрида Латимира-Удре. Об этом сообщает Latvijas Televīzija со ссылкой на родственников политика.

Ингрида Латимира родилась в 1958 году. До прихода в политику работала в отделе протоколов Департамента внешних связей Министерства сельского хозяйства на должности старшего специалиста, была главным бухгалтером АО "SWH Rīga", присяжным ревизором Латвии, руководителем отдела аудита SIA "Coopers". & Lybrand Latvija" (позже "PriceWaterhouseCoopers"), а также преподавателем Института бухгалтерского учета Латвийского университета.

В политику пришла в 1998 году, когда была избрана в 7-й Сейм от "Новой партии". В парламенте она возглавляла несколько комиссий, в том числе Бюджетно-финансовую комиссию Сейма.

В 1999 году она баллотировалась на президентских выборах, но не была избрана. Позже Сейм утвердил ее на посту министра экономики под руководством Вилиса Криштопанса.

Латимира-Удре также была избрана в 8-й Сейм по списку "Союза зеленых и крестьян", став спикером парламента. Занимала пост спикера Сейма Латвии с 2002 по 2006 год.

Политик также баллотировалась в 9-й Сейм, но не была избран.

В 2006 году Латимира-Удре была назначена в правление "Латвийского государственного центра радио и телевидения" (LVRTC), которое она покинула в 2007 году, чтобы сосредоточиться на бизнесе.

Также она работала в Рижской думе внештатным советником мэра, ее выдвигали на должность еврокомиссара, на должность президента Банка Латвии и другие.

В последние месяцы Латимире-Удре приходится периодически находиться в медицинских учреждениях; тяжелая болезнь внесла коррективы в повседневную жизнь политика. По мере возможности она продолжала работать в качестве присяжного ревизора в компании "Latimira un partneri".

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил в Твиттере свои глубочайшие соболезнования родственникам, друзьям и коллегам Латимиры-Удре в связи с ее кончиной.

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