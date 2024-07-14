Рижская Университетская клиническая больница имени Паула Страдиня (PSKUS) объявила тендер на разработку проекта и строительство туннеля, который соединит 21-й корпус больницы и корпус А, сообщает Бюро по надзору за закупками.

Как сообщает пресс-служба больницы им П.Страдиня, целью строительства туннеля между корпусами 21 и А является укрепление инфраструктуры предоставления медицинских услуг путем доступности комплексных, устойчивых и интегрированных медицинских услуг и улучшение выполнение эпидемиологических требований для снижения распространения инфекционных заболеваний.

Проект планируется реализовать к весне 2026 года, обеспечив соединение двух корпусов, чтобы персонал PSKUS и пациенты могли безопасно перемещаться между блоками С и А больницы, не пересекая внешнее пространство и не ограничивая другие больничные потоки.

Проект в рижской больнице Страдиня реализуется при финансировании Европейского фонда восстановления.

Кандидаты могут подавать заявки на тендер по разработке и стротельства туннеля до 24 июля включительно.

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