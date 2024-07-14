Платные вызовы и другие платные услуги Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) станут более дорогими, согласно изменениям в прейскуранте учреждения, подготовленным Министерством здравоохранения, сообщает агентство LETA.

В Минздраве подчеркивают, что эти изменения коснутся только тех физических и юридических лиц, которые будут пользоваться платными услугами службы.

Поправки потребовались в связи с изменением объема средств, выделяемых на оплату труда врачей СНМП и других членов бригады, что повлекло за собой изменение размера их зарплат. Это, в свою очередь, повлияло на стоимость практически всех платных услуг, в среднем на 9%.

Например, планируется, что вызов "скорой" к человеку для получения неэкстренной медицинской помощи будет стоить на 6,59 евро больше и составит 91,52 евро. В прошлом году таких вызовов было 3322.

Вызов человека, не получающего медицинских услуг, оплачиваемых из государственного бюджета, для оказания неотложной помощи будет стоить на 7,25 евро больше и составит 198,93 евро. В 2023 году таких вызовов было 1489.

Транспортировка пациента в ближайшую больницу по его желанию, если нет медицинских противопоказаний, будет стоить 92,67 евро, что на 5,39 евро больше, чем раньше. В прошлом году эта платная услуга была оказана 104 раза.

Вызов бригады интенсивной терапии/экстренной медицинской помощи в пределах Латвии будет стоить на 8,67 евро дороже, 108,32 евро в час. Эта бригада состоит из врача скорой помощи, ассистента врача и водителя скорой помощи.

Вызов ассистента врача в пределах Латвии будет стоить 89,14 евро в час, что на 7,34 евро больше. В состав бригады входят два ассистента врача скорой помощи и водитель машины скорой помощи.

Вызов специализированной бригады в Латвии будет стоить 113,90 евро в час, что на 8,74 евро больше. В состав бригады входят врач-специалист, помощник врача скорой помощи и водитель машины скорой помощи.

Вызов реанимационной бригады в Латвии обойдется на 8,90 евро дороже - до 118,01 евро в час. В состав этой бригады входят анестезиолог-реаниматолог, помощник врача скорой помощи и водитель скорой помощи.

Также вырастут расходы на оказание медицинской помощи на мероприятиях, платные консультации, обучение и другие услуги, предоставляемые СНМП.

Изменения в прейскуранте СНМП будут обсуждаться правительством во вторник, 16 июля.

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