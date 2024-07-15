На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей (здесь) за запрет платформы TikTok на территории Латвии.

Представитель инициативы Артур Бабушкин призывает заблокировать доступ к TikTok в Латвии, поскольку, по его мнению, платформа очень часто используется для прославления российских преступлений, разжигания ненависти и разделения общества.

"Конечно, есть и соображения безопасности данных, из-за которых ряд стран и Евросоюзе уже запретили использование TikTok своим чиновникам", - говорит Бабушкин, отмечая, что TikTok активно используется как инструмент в войне России против Украины, и Россия использует его для продвижения определенных нарративов, которые присутствуют и в традиционных СМИ. Однако, в отличие от традиционных медиа, TikTok использует формат коротких видео, который имеет большее влияние благодаря музыке и эмоциональным лозунгам.

"Враждебные Латвии деятели и их обманутые единомышленники вредят нашему обществу - часть нашего общества подвергается манипуляциям ложными нарративами во вред как им самим, так и всем нам", - заявил автор инициативы.

По его словам, заблокировав TikTok на территории Латвии, можно будет перекрыть значимый канал манипуляции, в котором, среди прочего, прославляются военные преступления России и агрессия против украинского народа. Без TikTok у агентов Кремля и других недоброжелателей Латвии будет значительно меньше возможностей для раскола и агрессивного манипулирования информацией.

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