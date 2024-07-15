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"Момент истины" по поводу дееспособности правительства под руководством Эвики Силини ("Новое Единство") наступит после летних каникул, сказал в интервью телеканалу TV3 президент Эдгар Ринкевич.

По его словам, для успешной работы правительства важно не количество голосов, а способность принимать решения, и на данный момент правительство способно их принимать. Однако "момент истины" в отношении дееспособности правительства ожидается в ближайшие месяц-два, когда после летнего перерыва правящей коалиции придется решать множество сложных вопросов - о бюджете на следующий год, изменениях налоговой политики, проекте Rail Baltica и др.

Главной задачей станет утверждение госбюджета на следующий год, что будет непросто из-за ограниченных финансовых возможностей государства, сказал президент.

Говоря о возможном расширении состава правительства, Ринкевич отметил, что, насколько он знает, этот вопрос обсуждался в политических кулуарах, но с ним как с президентом об этом пока никто не говорил.

"Раз в год драма вокруг правительства неизбежна", - иронично заметил президент.

Оценивая результаты своей работы за первый год на посту президента, Ринкевич отметил, что у него впереди еще три года и предстоит многое сделать. Он подчеркнул, что большой работы требуют вопросы безопасности, диалог с судебной властью, особенно по вопросам, связанным с безопасностью государства.

До конца этого года президент планирует уделить больше внимания росту конкурентоспособности государства, в том числе запланированы три крупных визита с делегациями предпринимателей - в Калифорнию, Германию и Южную Корею, где будут обсуждаться сотрудничество в оборонной промышленности, сфере информационных технологий и содействие экспорту.

Также, как отметил президент, по вопросу об уменьшении бюрократии государство пока не продвинулось дальше лозунгов.

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