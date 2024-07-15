В субботу ураган частично повредил парк солнечных панелей Olaine Logistics Park в Олайнском крае.

Как сообщают самоуправление и очевидцы, в субботу вечером над Олайнским краем прошел торнадо. Парк закрыт, проводятся инспекционные работы.

Люди, чьи дома находятся рядом с парком и пострадали, могут связаться с SIA Ignitis Latvija по телефону 20005095 или 29959704.

Управляющее парком предприятие Ignitis Latvija после первоначального осмотра пришло к выводу, что пострадала только часть парка, но масштабы ущерба еще уточняются. Ignitis Latvija проинформировало о происшествии самоуправление Олайнского края.

Агентству LETA пока не удалось связаться с представителями самого парка.

Парк расположен недалеко от города Олайне, в полутора километрах от дороги Рига-Елгава- граница с Литвой.

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