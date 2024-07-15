Хотя Латвия подсчитала, что для движения по железной дороге европейского стандарта Rail Balticа потребуется 23-25 ​​пассажирских поездов во всех трех странах Балтии, Литва считает, что будет достаточно 11 поездов.

Госконтроль Литвы, который вместе с латвийскими и эстонскими аудиторами подготовил совместный отчет по проекту Rail Balticа, предупреждает, что закупка подходящих поездов может занять до восьми лет, поэтому необходимо принять решение об их покупке уже сейчас.

"Что касается подвижного состава, я не думаю, что понадобится 25 или 30. Латыши могут считать столько, сколько хотят. По нашим расчетам, 11 будет достаточно", - заявила в комитете Сейма Литвы по аудиту заместитель министра транспорта связи Лорета Маскалёвене.

По словам представителя литовской железнодорожной группы Lietuvos gelezinkeliai (LTG) Сандры Тринкунайте-Римике, такая потребность рассчитывается путем оценки потенциала пассажирского рынка, предварительного расписания поездов и с учетом выводов внешних консультантов.

"Предварительно для стран Балтии запланировано такое количество (11 пассажирских поездов - BNS), но оно может измениться при согласовании расписаний между странами и реагировании на потребности пассажиров", - сказала Тринкунайте-Римике.

По словам руководителя ревизионной группы Государственного контроля Эйвиды Шламе, в Латвии подсчитано, что проект Rail Baltica в странах Балтии потребует 23-25 ​​поездов, что будет стоить около 300 млн евро.

По словам вице-министра, компания LTG Link сейчас рассматривает возможность приобретения поездов совместно с партнерами, например, эстонцами.

Представитель Государственного контроля подчеркнула, что Rail Baltica планируется построить к 2030 году, но есть риск, что поезда еще не будут курсировать в 2031 году.

Шламе отметила, что пока министерства транспорта не решили, как обеспечить поезда - будут ли они арендованы, куплены или же перевозчики должны иметь собственные поезда.

Затраты на приобретение поездов не включены в бюджет Rail Balticа и не могут быть профинансированы за счет средств Евросоюза.

В марте Министерство сообщения Латвии призвало страны Балтии совместно закупить поезда для "Rail Balticа". Литовский министр Марюс Скуодис заявил тогда, что сейчас главное - позаботиться о строительстве путей.

Весь проект Rail Baltica, соединяющий страны Балтии с Европой, планируется завершить в 2030 году, а соединение литовских и польских путей ожидается в 2028 году.

Rail Balticа соединит Таллинн, Пярну, Ригу, Паневежис, Каунас, Вильнюс и Варшаву.

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