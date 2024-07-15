Латвийская федерация пенсионеров призывает пересмотреть ставку налога на добавленную стоимость (НДС) на лекарства, аргументируя это тем, что в Эстонии и Литве ставка ниже. Также федерация обеспокоена тем, что в результате реформы, проводимой Министерством здравоохранения, в регионах будут закрываться аптеки.

Как сообщила агентству LETA председатель федерации Айя Барча, вызывает беспокойство то, как организуется реформа по снижению цен на лекарства. Например, в Эстонии и Литве лекарства дешевле, потому что там соответственно меньше НДС. Если в Латвии ставка НДС - 12%, то у соседей - 5%.

Барча считает, что, думая о снижении цен на лекарства, необходимо обязательно привлечь Министерство финансов. Тогда можно было бы соответственно оценить, сохранять ли ставку НДС в размере 12% или попытаться ее снизить.

"Ни для кого не секрет, что те, кто живет ближе к Литве или Эстонии, ездят через границу и покупают там лекарства. Мы удивляемся, почему там дешевле, но это вопрос НДС. Значит, деньги, которые могли бы появиться в нашей экономике, уходят в соседнюю страну, где мы можем купить лекарства дешевле", - сказала Барча.

Она отметила, что пожилые люди рады тому, что лекарства могут стать доступнее и дешевле, однако сейчас они обеспокоены тем, что в некоторых небольших населенных пунктах аптеки распродаются или ликвидируются. Небольшие аптеки там часто выполняют и докторские функции, ведь ближайший докторат находится в нескольких километрах.

"Способ организации реформы, когда не знаешь, что получится в итоге, по нашему мнению, опасен и бесполезен", - сказал Барса.

Как уже сообщалось, новая модель наценки на лекарства может вступить в силу 1 ноября. Наибольшее влияние это окажет на те рецептурные лекарства, стоимость которых составляет семь и более евро, ведь именно из-за них жители Латвии едут в Литву и Эстонию.

К тому же предусматривается, что цена лекарства от производителя не может превышать цену в Литве и Эстонии, а цена лекарства в системе компенсации должна быть такой же вне компенсации.

Против этой реформы выступили Латвийская конфедерация работодателей, Ассоциация беспатентных лекарств Латвии и Ассоциация производителей лекарств Латвии, а также ряд компаний.

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