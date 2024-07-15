Латвия и Германия договорились о совместной закупке беспилотников для поддержки Украины, сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.

На саммите НАТО в Вашингтоне Латвия и Германия договорились об углублении сотрудничества в рамках коалиции беспилотников для обеспечения заказов беспилотников в поддержку Украины.

"В рамках коалиции беспилотников будет реализована инициатива по обеспечению Украины разведывательными беспилотниками, бронированными беспилотниками, беспилотниками, оснащенными искусственным интеллектом, а также средствами защиты от беспилотников. Этого можно достичь, предложив другим участникам коалиции заключить договоры с производителями беспилотников в Латвии и Германии", - сказал министр обороны Андрис Спрудс ("Прогрессивные").

Во время саммита НАТО члены коалиции беспилотников подписали Меморандум о взаимопонимании для координации сотрудничества, развития беспилотных технологий и их применения как для поддержки Украины, так и для укрепления обороноспособности стран-членов альянса.

Наряду с Латвией в коалицию беспилотников входят Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Новая Зеландия, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания, Украина, Франция, Чехия, Швеция и Эстония.

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