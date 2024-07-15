Несмотря, что на границе Латвии установлен забор, с российской и белорусской сторон люди продолжают собираться на так называемом "Кургане Дружбы" - стыке границ Латвии, России и Беларуси - чтобы прославлять Советскую армию. В этом году неделю назад в мероприятии якобы приняли участие и представители Латвии, сообщает портал LSM.lv.

То, что на "Кургане Дружбы" побывали представители Латвии, некоему российскому телеканалу сообщил глава Даугавпилсского отделения Русской общины Латвии Дмитрий Рыбников. Служба государственной безопасности (СГБ) сейчас проверяет, действительно ли полный автобус, организованный самоуправлением Пскова, выехал из Латвии. В Даугавпилсе о последних действиях местного политика ничего не было слышно.

На "Кургане Дружбы", как рассказывает Латвийское ТВ, смотреть нечего: места демонтированных памятников и мемориальных досок, прославляющих оккупацию, на латвийской территории заросли травой. Вдоль границы с Беларусью построен забор, с Россией - его еще надо достроить. На месте стыка границ трех стран советская пропаганда когда-то в июле начала собирать ветеранов Второй мировой войны. За забором - в России и Беларуси - ничего не изменилось.

"Так происходит каждый год, и в этом году здесь что-то происходило, но сюда были присланы пограничники для контроля, и никаких провокаций стороны не было", - сказал начальник Шкаунеского отделения Госпогранслужбы Алексей Исаков.

На мероприятии возлагают цветы, поют песни. Особое внимание уделяют молодежи. Политик из Даугавпилса Дмитрий Рыбников утверждает, что в этом году на "Курган Дружбы" приехали также 50 человек из Латвии. В Латвии Рыбников возглавляет объединение под названием Даугавпилсское отделение Русской общины Латвии LTV не встретило Дмитрия Рыбникова по своему юридическому адресу, другой представитель объединения заявил, что тот переехал в Псков.

Два года назад Дмитрий Рыбников баллотировался на выборах в Сейм по списку Русского союза Латвии, тогда указывал, что работает помощником заместителя председателя Даугавпилсской городской думы.

"Дмитрий не работает в городской думе два года. Его нет в Даугавпилсе, и я давно не видел этого человека", - признался заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Алексей Васильев (РСЛ).

Даугавпилсский Русский культурный центр также не знает о людях, которые поехали бы на мероприятие Беларуси и России в этом году.

За деятельностью Дмитрия Рыбникова ведется наблюдение, заверили в СГБ, он уже попадал в поле зрения службы.

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