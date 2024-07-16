Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

Новый состав Европейского парламента должен оставаться непоколебимым в своей поддержке Украины, заявила по случаю начала работы нового созыва Европарламента евродепутат Сандра Калниете ("Новое Единство").

Проект резолюции, подготовленный по инициативе группы Европейской народной партии, подтверждает неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ и подтверждает непоколебимую приверженность Европейского союза (ЕС) оказанию политической, финансовой, экономической, гуманитарной, военной и дипломатической поддержки Украине до ее полной победы над агрессором.

Группа Европейской народной партии призывает парламент рассматривать недавно начавшиеся переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы как стратегически важный геополитический вклад в единую и сильную Европу, отмечая при этом, что для вступления в ЕС Украина и Молдова должны будут соответствовать строгим критериям и провести внутренние реформы, включая укрепление верховенства закона, борьбу с коррупцией, уважение фундаментальных ценностей и основных демократических принципов, а также учет интересов всех государств-членов в отраслевой политике ЕС в ходе переговоров о вступлении.

Проект резолюции включает осуждение недавнего визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию как явного нарушения политики единства и целостности ЕС, солидарности с Украиной и строгой изоляции России, а также призыв к ЕС и его государствам-членам прилагать больше усилий для оказания военной поддержки Украине столько, сколько необходимо, и в любой форме, необходимой для победы Украины.

"Варварское нападение на крупнейшую детскую больницу Украины "Охматдет" заслуживает самого строгого осуждения и подтверждает, что ЕС вместе с международным сообществом должен приложить все усилия, чтобы Россия и ее должностные лица, которые продолжают совершать зверства против украинского народа, были привлечены к ответственности за свои военные и компенсировали огромный ущерб, нанесенный Украине", - сказала Калниете.

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