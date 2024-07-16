В регионах Латвии в настоящее время не заполнены десять мест в практиках семейных врачей, заявил в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" вице-президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей (LLĢAA) Айнис Дзалбс.

По его словам, это означает, что около 15 тысяч жителей испытывают трудности с доступом к медицинским услугам.

Труднее всего найти молодых семейных врачей в Курземе. По оценке Дзалбса, в целом в стране становится все труднее привлекать и удерживать молодых семейных врачей. В следующем году планируются новые меры поддержки в регионах.

LLĢAA планирует провести опрос врачей и начать дискуссии с Минздравом и Всемирной организацией здравоохранения о том, как усилить семейную медицину в регионах.

В контексте бюджета следующего года Дзалбс настаивает, что здравоохранение также является вопросом безопасности, поэтому на него должно быть найдено дополнительное финансирование.

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