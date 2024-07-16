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2700 учащихся не преодолели 15-процентный порог в экзамене оптимального уровня по математике для средней школы. Это примерно вдвое больше, чем в прошлом году, когда нужно было достичь 10%. По признанию главы правления Латвийской ассоциации учителей математики Александры Ивановы, она была шокирована низкой успеваемостью старшеклассников. Об этом пишет газета Diena.

В большинстве своем централизованный экзамен в Латвии оказался не под силу выпускникам 11-х классов, учащимся заочных программ и студентам 3-го курса профессиональных учебных заведений. Также на экзаменах более высокого уровня больше всего отсевов приходится на математику - около 50 учеников.

С другой стороны, среди выпускников 9-х классов 654 ученика не смогли набрать 10%, что на 172 меньше, чем в предыдущем году. Тот факт, что на централизованном экзамене по математике в основной школе провалов меньше, чем в прошлом году, показывает, что в обучение было вложено больше усилий, сообщила изданию Diena председатель правления Латвийской ассоциации учителей математики Александра Иванова.

По ее мнению, значение имело и то, что часть школ уже в этом учебном году перешла на новую систему оценивания и работы не разрешено было переписывать. Это заставляет школьников мобилизоваться и не откладывать учебу "на завтра". Возможно, информация о повышении планки централизованного экзамена до 15% подействовала и на девятиклассников - заставила их напрячься. По ее признанию, Иванова была шокирована низкой успеваемостью старшеклассников.

Однако позже ей стало понятно, почему так произошло. Во-первых, минимальный порог был увеличен с 10% до 15%. Во-вторых, экзамен на оптимальном уровне сдавали и те, кто в прошлом году не справился. Следует отметить, что уроки математики у них не были ежедневными. Это значит, что если они не практиковали и не повторяли ранее изученный материал, результаты упали.

"Необходимо помнить, что математика - это не только знания, но и системный и серьезный ежедневный труд. Если в прошлом году ученик не дошел до 10 процентов, то о 15 процентах и речи быть не может", - заверила Иванова.

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