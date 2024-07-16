Портал ziedot.lv начинает сбор пожертвований на лечение 32-летней Элины Гжибовски, которая борется с агрессивным раком груди.

Элине, специалисту по маркетингу, всего 32 года, у нее вся жизнь впереди – она только что стала женой, и вместе с мужем они приютили собаку и двух кошек. Их самая большая мечта – прожить долгую совместную жизнь в окружении детей. Все близкие Элины подчеркивают ее большое сердце и склонность заботиться о других - людях и животных. Она всегда была опорой для окружающих, но теперь помощь необходима ей.

Менее года назад у молодой женщины диагностировали агрессивный рак молочной железы третьей стадии, и началась борьба за ее жизнь. 12 курсов химиотерапии, операции, уже назначенное облучение – шаг за шагом делалось все, чтобы остановить болезнь и продолжить жизнь. И врачи, и семья, и друзья восхищались спокойствием и ясной головой Элины в это трудное время перед лицом агрессивного врага.

К сожалению, после операции и уже при планировании облучения обнаружилось, что метастазы распространились практически на все кости тела и костный мозг. Оставалось только возобновить химиотерапию самыми агрессивными доступными препаратами. Перед каждым курсом химиотерапии Элину информировали об очень высокой вероятности летального исхода, поскольку метастазы в костном мозге разрушаются вместе с необходимыми для жизни клетками крови - лейкоцитами, эритроцитами, гемоглобином и тромбоцитами. Другой вариант — лежать дома с обезболивающей терапией, что Элина, конечно, его не рассматривала, так как хочет продолжать бороться.

Чтобы поддерживать тромбоциты на безопасном для жизни уровне, Элине регулярно делали переливание крови с помощью многочисленных друзей, пришедших сдать кровь. К сожалению, после второго курса химиотерапии врачам не удалось стабилизировать уровень тромбоцитов Элины, что не позволяет ей продолжать химиотерапию - единственный вид лечения, предлагаемый в Латвии. Сейчас время имеет решающее значение, поскольку эффект химиотерапии прошел, а метастазы продолжают развиваться. Чтобы спасти жизнь Элины, семья нашла клинику в Израиле – SmartOmica Clinic. В клинике разработан план обследования и лечения, состоящий из четырех этапов, общая стоимость которого составляет 99 700 евро. Кроме того, расходы в размере до 10 000 евро могут потребоваться на проезд и проживание Элины и ее спутника.

"Есть еще много жизненных вершин, которые я хочу достичь и увидеть. Я ценю любую вашу поддержку!" — говорит Элина, обращаясь к людям за помощью в своем лечении.

Давайте поможем Элине!



Пожертвовать можно здесь.

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