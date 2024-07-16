В первом полугодии для внутренних перевозок по Латвии железнодорожным сообщением воспользовались 8 989 953 раз, что на 9,3% или 767 317 больше, чем в первом полугодии 2023 года. А в июне этого года по сравнению с прошлым июнем число пассажиров выросло на 14,4%, свидетельствуют данные компании Pasažieru vilciens. Пунктуальность поездов в первой половине этого года составила в среднем 97,2%, что ставит компанию в число самых пунктуальных перевозчиков в Европе.

В первые шесть месяцев этого года поездом путешествовали 8 989 953 пассажира, что на 9,3% или на 767 317 пассажиров больше, чем в первые полгода 2023 года. Из общего количества пассажиров, перевезенных в первой половине года, 8 024 544 (89%) воспользовались электропоездами на пригородных маршрутах. В свою очередь, 965 409 (11%) воспользовались дизельными поездами на региональных маршрутах и линии Рига – Сигулда.

Чаще всего в первые шесть месяцев этого года пассажиры ездили в направлении Тукумса (перевезено 3 214 072 пассажира, рост на 15%), в направлении Айзкраукле (перевезено 2 341 466 пассажиров, рост на 10%) и в направлении Елгавы (перевезено 1 443 244 пассажира, рост на 3%). Наибольший рост количества пассажиров в этом году, по сравнению с первой половиной 2023 года, наблюдался на маршруте Рига – Лиепая – Рига. На этой неэлектрифицированной железнодорожной линии число пассажиров за первые шесть месяцев года увеличилось на 88% (составив 40 382 пассажира), что объясняется восстановлением ежедневного железнодорожного сообщения между Ригой и Лиепаей.

В целях популяризации цифровых каналов продажи билетов, в первой половине этого года по сравнению с первой половиной 2023 года, на 3% увеличилось количество пассажиров, которые приобрели билеты на поезд в электронном виде (электронные билеты составили 49% от общего числа проданных билетов). Соответственно, на 1% уменьшилось количество билетов, купленных в кассе, и на 2% – число купленных у кондуктора билетов.

В первые шесть месяцев этого года поездами Vivi при перевозке пассажиров было пройдено 3 615 995 километров, что на 19,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, когда было пройдено 3 033 549 километров. Рост числа пройденных километров объясняется увеличением количества рейсов, например, в направлении Даугавпилса и Лиепаи, а также совершенствованием интервального расписания на отдельных маршрутах. Это улучшило доступность услуг пассажирских перевозок и мобильность населения.

Пунктуальность поездов в первой половине этого года составила в среднем 97,2%. Несмотря на то, что Vivi в начале года столкнулись с определенными трудностями в доставке пассажиров вовремя (в январе вовремя было выполнено 93,3% рейсов), благодаря внедрению и соблюдению плана снижения рисков, в последние пять месяцев пунктуальность поездов удалось восстановить до уровня предыдущих лет (около 98%), что ставит компанию в число самых пунктуальных перевозчиков в Европе.

Сегодня для пассажирских перевозок доступны 25 новых электропоездов. Поставка оставшихся семи составов должна быть завершена производителем до конца лета. Общая стоимость проекта новых электропоездов составляет 257,889 миллиона евро, и 23 из 32 составов приобретены с софинансированием из Фонда сплочения Европейского Союза.

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