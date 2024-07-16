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Единственным приоритетом в бюджете следующего года будет безопасность. Но безопасность — это не только вооруженные силы и правоохранительные органы, это также здравоохранение и особенно — первичная медицинская помощь на местах в регионах. А с ней сейчас все непросто, учитывая возраст работающих в регионах семейных врачей и наличие незанятых практик. Об этом передаче Rīta Panorāma на Латвийском телевидении рассказал вице-президент Ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс, цитирует Rus.Lsm.

"Следующий год у нас в стране больше посвящен безопасности. А здравоохранение — безусловно тоже вопрос безопасности", — заверил А. Дзалбс.

По его словам, в Латвии в отношении здравоохранения делается акцент на стационары — они должны быть очень развитыми, чтобы люди могли там получать услуги определенного уровня.

"Однако, как показывает опыт других стран — в том числе общение с семейными врачами в Украине, система здравоохранения и безопасности будут сильны настолько, насколько сильной будет первичная медико-санитарная помощь, насколько она будет готова адаптироваться к различным критическим ситуациям, включая возможную военную угрозу", — сказал он.

Дзалбс отметил, что Всемирная организация здравоохранения, другие международные организации и эксперты сходятся на том, что в общем случае самый хрупкий элемент системы — семейная медицина в регионах, поскольку ей обычно не уделяют должного внимания. В Латвии же дополнительным риском для нее становится то обстоятельство, что 60% семейных врачей здесь достигли пенсионного возраста.

"И ВОЗ, и другие организации говорят, что приведение в порядок этой системы в регионах должно быть приоритетной задачей, именно там надо укреплять семейную медицину", — утверждает А. Дзалбс.

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