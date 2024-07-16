Со вторника, 16 июля, лицам с зарегистрированными в Беларуси легковыми автомобилями запрещено въезжать в Европейский союз (ЕС) через пограничные пункты на границе Латвии с Россией и Латвии с Беларусью. К 16 часам вторника четыре автомобиля были перенаправлены обратно в Беларусь, сообщили агентству LETA в Службе государственных доходов (VID).

В VID подчеркнули, что Эстония и Финляндия также запретили въезд автомобилей, зарегистрированных в Беларуси.

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел (МИД) отметили, что для максимально эффективной реализации санкций ЕС против России и снижения шансов их обойти Латвия вместе с другими странами-членами Евросоюза в своем регионе выступает за согласование санкций против России и Беларуси.

Беларусь до сих пор активно использовалась для обхода санкций ЕС против России, помогая РФ продолжать импорт санкционных товаров через Беларусь. Для того, чтобы обойти санкции, через Беларусь из ЕС в Россию ввозились легковые автомобили, и вывозились из России в Европу.

Как сообщалось ранее, с 16 июля 2024 года лицам запрещено въезжать на территорию Латвийской Республики на зарегистрированных в Республике Беларусь транспортных средствах.

Указанный запрет на въезд не будет распространяться на предназначенные для использования дипломатическими и консульскими учреждениями транспортные средства, включая делегации, посольства и миссии.

Другим лицам, передвигающимся на зарегистрированных в Беларуси транспортных средствах во въезде в ЕС через государственную границу Латвии откажут. Лицу зарегистрированным в Беларуси с транспортным средством придется вернуться обратно в страну, из которой оно планировало въехать в Латвию.

В случае, если лицо откажется выполнять указания таможенных органов, включая возвращение в Беларусь или Россию, в соответствии с таможенными нормативными актами могут принять решения о конфискации транспортного средства.

"В Латвии уже сейчас запрещено пребывание автомобилей страны-агрессора России. В то же время мы видим, что автомобили, зарегистрированные в Беларуси, часто используются для обхода санкций, наложенных на Россию", - заявила министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере (JV).

"Беларусь виновна вместе с Россией в осуществляемом ею геноциде против украинского народа, предоставляя политическую и военную поддержку, а также позволяя использовать свою инфраструктуру для осуществления нападений, поэтому Латвии необходимо действовать. Принятое на уровне Европейского Союза решение предполагает, что отныне пересечение границы на транспортном средстве, зарегистрированном в Беларуси, а также его пребывание в Латвии будет нарушением санкций. Логично, что мы согласуем регулирование, применимое к Беларуси и России", - считает Либиня-Эгнере.

"В то же время, поддерживая демократическое движение Беларуси, Министерство юстиции в сотрудничестве с Министерством иностранных дел продолжит искать решения для ситуаций, когда в Латвии ищут убежища белорусские оппозиционеры", - подчеркнула глава латвийского Минюста.

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