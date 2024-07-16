Уголовный закон уже сейчас освобождает от уголовной ответственности потребителей наркотиков, которые обращаются за помощью или получают ее в случае передозировки, подчеркивает Министерство здравоохранения.
В министерстве также отметили, что Координационный совет по контролю наркотиков и ограничению наркомании одобрил предложение Министерства юстиции об освобождении несовершеннолетних лиц от уголовной ответственности за употребление наркотических и психотропных веществ. Минздрав представит его вместе с другими предложениями на рассмотрение парламентской комиссии осенью.
Как сообщили в Минздраве, специалисты на межведомственном собрании о мерах снижения наркозависимости подчеркнули роль комплексного подхода и тесного межведомственного сотрудничества.
Эксперты подчеркнули, что для двух разных групп несовершеннолетних - тех, кто мотивирован изменить свой образ жизни, и тех, кто в настоящее время не мотивирован на изменения, - требуется разный, целенаправленный подход, пояснили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что Ассоциация латвийских врачей (LĀB) совместно с OPEN Radošes Centrs обратилась к ответственным учреждениям с призывом к декриминализации незаконного употребления наркотиков, чтобы предотвратить смертность среди подростков и молодежи.
Ассоциация латвийских врачей и OPEN Creative Center обратились к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, спикеру Сейма Дайге Миерине, премьер-министру Эвике Силине, министру внутренних дел Рихарду Козловскису, министру юстиции Инесе Либине — Эгнере и министру здравоохранения Хоссаму Абу Мери с призывом декриминализировать в Латвии незаконное употребление наркотиков, следуя таким образом примеру стран, присоединившихся к призыву Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.
Организации считают, что такой шаг откроет больше возможностей для профилактических мер против употребления наркотиков, поскольку наркозависимые смогут более уверенно говорить о своих проблемах. Кроме того, это также изменить отношение общества к этой группе, поскольку наркозависимость является болезнью.