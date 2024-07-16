Уголовный закон уже сейчас освобождает от уголовной ответственности потребителей наркотиков, которые обращаются за помощью или получают ее в случае передозировки, подчеркивает Министерство здравоохранения.

Atsaucoties uz publisko vēstuli, Veselības ministrijas un Tieslietu ministrija vērš uzmanību, ka Krimināllikums jau šobrīd no kriminālatbildības atbrīvo narkotiku lietotājus, kuri pārdozēšanas gadījumos meklē vai sniedz palīdzību. Svarīgākais - glābt dzīvību. pic.twitter.com/yajgmUmhhx — Veselības ministrija (@veselibasmin) July 16, 2024

В министерстве также отметили, что Координационный совет по контролю наркотиков и ограничению наркомании одобрил предложение Министерства юстиции об освобождении несовершеннолетних лиц от уголовной ответственности за употребление наркотических и психотропных веществ. Минздрав представит его вместе с другими предложениями на рассмотрение парламентской комиссии осенью.

Как сообщили в Минздраве, специалисты на межведомственном собрании о мерах снижения наркозависимости подчеркнули роль комплексного подхода и тесного межведомственного сотрудничества.

Эксперты подчеркнули, что для двух разных групп несовершеннолетних - тех, кто мотивирован изменить свой образ жизни, и тех, кто в настоящее время не мотивирован на изменения, - требуется разный, целенаправленный подход, пояснили в Минздраве.

Ранее сообщалось, что Ассоциация латвийских врачей (LĀB) совместно с OPEN Radošes Centrs обратилась к ответственным учреждениям с призывом к декриминализации незаконного употребления наркотиков, чтобы предотвратить смертность среди подростков и молодежи.

Ассоциация латвийских врачей и OPEN Creative Center обратились к президенту Латвии Эдгару Ринкевичу, спикеру Сейма Дайге Миерине, премьер-министру Эвике Силине, министру внутренних дел Рихарду Козловскису, министру юстиции Инесе Либине — Эгнере и министру здравоохранения Хоссаму Абу Мери с призывом декриминализировать в Латвии незаконное употребление наркотиков, следуя таким образом примеру стран, присоединившихся к призыву Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью.

Организации считают, что такой шаг откроет больше возможностей для профилактических мер против употребления наркотиков, поскольку наркозависимые смогут более уверенно говорить о своих проблемах. Кроме того, это также изменить отношение общества к этой группе, поскольку наркозависимость является болезнью.

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