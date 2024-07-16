В первый день приема документов на получение высшего образования в десять латвийских университетов поступило 3039 заявок, свидетельствует информация на едином портале приема документов. Об этом сообщает агентство LETA.

Из них 970 заявок, или 31,92%, были одобрены к вечеру вторника, 16 июля.

Больше всего людей подали заявки на обучение по одной из программ Латвийского университета (ЛУ). Вторым по популярности вузом по итогам первого дня приема заявок стал Рижский технический университет (РТУ), за ним следует Латвийский университет бионаук и технологий (LBTU). Далее следуют Даугавпилсский университет (ДУ), Резекненская академия технологий (RTA), Вентспилсская высшая школа (VeA), Видземская высшая школа и Банковская высшая школа.

Меньше всего заявок - до десяти - пока получили Высшая школа экономики и культуры (EKA) и Высшая школа менеджмента информационных систем (ISMA). Ни в одной из одобренных заявок эти университеты не указаны в качестве первого приоритета.

Наибольшее количество одобренных заявок были поданы на учебные программы ЛУ "Дошкольный педагог", "Юриспруденция", "Компьютерные науки", "Медицина", "Учитель начальных классов", "Психология" и "Коммуникация".

В десятку самых популярных учебных программ также вошли программа LBTU "Инженер лесного хозяйства", программа RTA "Специальное образование" и программа РТУ "Компьютерные системы".

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