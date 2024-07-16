Одним из вице-президентов Европарламента во втором туре голосования переизбран действующий вице-президент Роберт Зиле, сообщил агентству LETA представитель евродепутата Карлис Бумейстерс.
Зиле - единственный представитель стран Балтии, который избран на этот пост.
Зиле выразил благодарность за оказанное доверие и высокую оценку его прежней работы, отметив, что деятельность на этом посту позволила ему использовать политическое влияние и по важным для Латвии вопросам и более эффективно защищать ее интересы.
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