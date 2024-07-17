Объекты, прославляющие советский режим, даже если они находятся над солдатскими захоронениями, должны быть частично демонтированы, считают в Лудзенском крае, который год назад обратился в Сейм с предложением внести изменения в закон. Памятник с ярким серпом и молотом стоит в центре Зилупе, где вчера побывал с региональным визитом президент Эдгар Ринкевич. Он также считает, что Сейм должен искать решение этого вопроса, пишет портал Lsm.lv.

На прошлой неделе в Виляке снесли памятник советским партизанам. Объект, прославляющий оккупационный режим в центре приграничного города, не был демонтирован раньше, поскольку были опасения, что под ним находятся захоронения, сообщили в самоуправлении. Самоуправление Балвского края заказало зондирование, и оказалось, что захоронений нет.

В центре другого приграничного города, Зилупе, также стоит ярко-красный памятник с советской символикой и надписями, а за ним — могильные плиты. На памятнике написано "За свободу и независимость нашей Родины", которая, надо думать, пришла в Латвию с победой Советской Армии.

Опрошенные Латвийским телевидением (LTV)жители Зилупе снос памятника не поддержали.

Жительница Зилупе: "Есть закон, что если есть могилы, то памятник остается. Во-вторых, есть история. Я тоже ее учила, и меня учили, что была Отечественная война и там погибали люди. Получается, снести надо все могилы там, где были войны?!"

Дмитрий из Зилупе: "Время идет, все меняется. Сломать можно все что угодно, но какой смысл?"

LTV: "Чтобы не было неправильной истории".

Дмитрий: "Как – неправильной? История правильная".

Год назад Лудзенская краевая дума обратилась в Сейм с предложением внести изменения в закон, чтобы памятник можно было частично демонтировать. Оставить захоронения, но убрать символы.

Как сообщил глава самоуправления Эдгар Мекшс (Союз зеленых и крестьян), ему ответили, что предложение будет рассмотрено. Возможно, что-то и рассматривалось в комиссиях, но у него нет об этом информации.

Председатель комиссии Сейма по образованию, культуре и науке Агита Зариня-Стуре ("Новое Единство") ознакомилась с инициативой самоуправления и сказала, что вопрос деликатный, и необходимы дискуссии с экспертами и историками:

"Чем больше мы видим таких ситуаций, тем больше вариантов. И тут очень хрупкая грань— где осквернение могил, а где только памятник".

Президент Ринкевич заявил, что решение в этом вопросе должно быть единым.

"Это не тот вопрос, который должен решаться на [уровне] самоуправлений, особенно в отношении тех памятников или захоронений, которые охраняются действующим межправительственным соглашением. Этот вопрос должен решаться на уровне Сейма".

Вопрос о сносе прославляющих советскую власть памятников в Латвии стал актуален после того, как Россия начала войну против Украины. Сейм принял специальный закон о том, что объекты, прославляющие советский и нацистский режимы, должны быть снесены в Латвии до 15 ноября 2022 года.

Были также приняты поправки к договорам между Латвией и Россией, подписанным в Москве 30 апреля 1994 года. Была принята оговорка, что Латвия не обязана охранять такие сооружения, как монумент в парке Победы в Риге. По всей Латвии было демонтировано более 100 памятников.

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