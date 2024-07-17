Добиться функционирующей железнодорожной линии Rail Baltica в течение шести лет - это определенный вызов, заявил в интервью агентству LETA министр сообщения Каспарс Бршкенс ("Прогрессивные").

Комментируя тот факт, что проекты TEN-T должны функционировать в 2030 году и что Латвии, возможно, придется пойти на уступки, отложив Рижское кольцо, Бришкенс отметил, что риск проблем с реализацией проекта к 2030 году существовал бы даже в том случае, если бы была построена только линия, идущая мимо Риги.

Он заявил, что с точки зрения стратегических интересов Латвии уже в рамках первой фазы должно быть построено соединение с Рижским аэропортом. "Сейчас мы уже говорим о полноценном соединении. Это приоритет Латвии!", - подчеркнул министр.

Он также не согласен с аргументом, что железнодорожную линию через Ригу нельзя построить к 2030 году, а окружную дорогу через Саласпилс построить можно. По его словам, риски есть в обоих сценариях, поэтому политически нужно делать все, чтобы эту регулу выполнить и продвигать планирование так, чтобы к 2030 году было возможно функциональное соединение.

"Даю ли я 100-процентную гарантию того, что нам удастся это сделать к 2030 году? Скорее всего, нет. Уже сейчас я вижу в общем графике планирования проекта, что любые дальнейшие задержки связаны с очень высокими рисками, будь то задержки в завершении проектирования, задержки в дальнейших строительных процессах, особенно в строительстве основной линии, при строительстве очень сложной системы электрификации управления движением сигнализации, или в дальнейшем, когда вся инфраструктура будет передана в эксплуатацию, сертифицирована, протестирована, будет введен подвижной состав", - сказал Бришкенс.

Говоря о региональных станциях в Бауске, Иецаве, Салацгриве и других местах, министр заявил, что забывать об этом не стоит, так как дальнейшее устойчивое функционирование линии зависит от того, насколько интенсивно она используется.

"Нелогично полностью замораживать создание любой региональной пассажирской инфраструктуры или региональной грузовой инфраструктуры. Мы строим Rail Baltica не как высокоскоростной коридор, а как многофункциональную экосистему логистики и мобильности, соединяющую не только крупные города, но и регионы Балтии. Rail Baltica - это еще и цифровой коридор, где можно построить соединяющую все страны Балтии оптоволоконную магистраль, что позволит развивать инфраструктуру 5G в регионах. Это также энергетическая инфраструктура", - подчеркнул Бришкенс.

Однако основные инвестиции не касаются региональных станций. По словам Бришкенса, для реализации этой задумки необходимо сотрудничество с самоуправлениями и другими министерствами с использованием других видов финансирования.

"В основном коридоре будут подъездные дороги и развязки, и, соответственно, нужно искать возможности создавать инфраструктуру региональных станций, хотя бы в тех местах, где модель транспортного спроса создает реальный спрос, как пассажирский, так и грузовой", - пояснил Бришкенс.

Кроме того, он отметил, что сделать это все за шесть лет - определенный вызов. "Поэтому, конечно, политически мы делаем все, чтобы двигаться к 2030 году, но уже сейчас могу обозначить, что, конечно, будут риск в достижении этого срока", - добавил министр.

Комментируя возможные риски, если линия к 2030 году не будет функционировать, Бришкенс заявил, что, как и в любом финансируемом европейскими фондами проекте, который не будет введен вовремя, существуют определенные риски, например, снижения вероятности получения дополнительного финансирования.

"С сегодняшней точки зрения я бы сказал, что если в 2030 году все не будет готово полностью, нет очень высокой вероятности, что мы автоматически потеряем все вложенное финансирование. Нужно понимать, что изолированно на это смотреть нельзя, так как все три страны Балтии реализуют этот проект, и нельзя сказать, что Европейская комиссия (ЕК), которая следит за этим очень щедрым финансированием, ничего не знала о потенциальном и ожидаемом резком увеличении расходов", - пояснил Бришкенс.

По его мнению, в данном случае речь идет не только о возможных репрессиях со стороны европейских партнеров, но и о том, что все находятся в одной "лодке", включая ЕК. Министр считает, что у большей части стран-членов есть понимание, особенно в нынешних геополитических условиях, что Rail Baltica является критически важным проектом, и именно для таких проектов предназначены программы инструмента Connecting Europe Facility.

"Анализ затрат и выгод проекта, который сейчас был обновлен, подтверждает, что проект имеет положительную долгосрочную социально-экономическую отдачу. В этих условиях мне трудно представить какие-то экстремальные сценарии, когда Латвию наказывают за то, что не было сделано к 2030 году, и лишают всего вложенного финансирования. Я не чувствую таких настроений среди коллег в ЕС, министров транспорта", - отметил Бришкенс.

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