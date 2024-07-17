За три года в реновацию Рижского спортивного манежа вложены 2,35 млн евро, сообщил агентству LETA вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение).

По словам политика, Рижский спортивный манеж из морально устаревшего здания превратился в функциональное, динамичное и значимое место для развития спорта в столице. Цель реновации - отдать центр спорту и спортсменам, содействуя таким образом развитию спорта в Риге

Манеж - важное место тренировок как для молодых, так и для профессиональных спортсменов Риги. Рижский спортивный манеж ежедневно посещают почти 500 спортсменов спортивной школы "Arkādija", многие из которых не только из Риги, но и из других городов Латвии – Марупе, Адажи, Юрмалы и Лиелварде.

Это место используется Латвийскими национальными вооруженными силами, Управлением мест заключения и Латвийским университетом для тренировок и физических нормативных испытаний.

С июня 2021 года за Рижский спортивный манеж отвечает спортивная школа "Arkādija", которая обеспечивает текущую основную функцию комплекса – общественный доступ к спортивной инфраструктуре для занятий спортом, соревнований и мероприятий.

В здании проведена реконструкция и проведены работы по энергоэффективности, чтобы инфраструктура соответствовала стандартам спортивных федераций и снижала ее эксплуатационные расходы. В здании оборудованы новые тренировочные залы, где можно заниматься легкой атлетикой, фрисби, современным пятиборьем, проводить соревнования по легкой атлетике, боксу, единоборствам, новусу, настольному теннису, гандболу, флорболу и др.

В манеже проложена новая 60-метровая беговая дорожка, разбегами для прыжков в длину и прыжков с шестом, на крыше здания установлены солнечные батареи. В настоящее время продолжаются работы по обновлению коридоров, которые можно было бы использовать в качестве зоны для разминки, а также по улучшению инфраструктуры для метания копья, толкания ядра и гимнастики.

За счет привлечения софинансирования Европейского фонда регионального развития (ERAF) в реконструкцию объекта с 2021 по 2023 год было инвестировано в общей сложности 2 533 840 евро. В этом году Рижская дума выделила дополнительно 800 000 евро на финансирование, что позволит продолжить реконструкцию этого здания.

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