Кандидаты на должность должны иметь степень магистра, предпочтительно в области права, экономики, финансов или менеджмента, не менее трех лет опыта работы на руководящей должности, знание и понимание вопросов, связанных с сохранением, защитой и развитием латышского языка, понимание роли латышского языка в демократическом правовом государстве, особенно в сфере национальной безопасности и экономического развития, а также знание и понимание административного права и процедур и иметь безупречную репутацию.