Государственная канцелярия объявила конкурс на должность нового директора Центра государственного языка, сообщается в официальном издании "Latvijas Vēstnesis".
Кандидаты на должность должны иметь степень магистра, предпочтительно в области права, экономики, финансов или менеджмента, не менее трех лет опыта работы на руководящей должности, знание и понимание вопросов, связанных с сохранением, защитой и развитием латышского языка, понимание роли латышского языка в демократическом правовом государстве, особенно в сфере национальной безопасности и экономического развития, а также знание и понимание административного права и процедур и иметь безупречную репутацию.
Зарплата директора Центра госязыка составляет 4200 евро в месяц плюс социальные гарантии, медицинское страхование и система бонусов за результаты работы. Подавать заявки претенденты могут до 15 августа.
Как сообщалось, нынешний директор Центра госязыка Марис Балтиньш с 29 сентября прекратит выполнение обязанностей и уйдет на пенсию. Он занимал этот пост с 30 сентября 2009 года.