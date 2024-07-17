Во время встречи президент выразил мнение, что разнообразие культур, которые всегда были частью идентичности Латвии — это объединяющая всех нас сила. Мы обогащаемся сами и обогащаем друг друга. Однако важно быть едиными в основных ценностях, прописанных в общей Конституции, и сотрудничать, чтобы повысить безопасность всего общества. Поэтому один из важнейших вопросов — изучение латышского языка в школах и ежедневное его использование.