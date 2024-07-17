17 июля президент Латвии Эдгар Ринкевич встретился в Рижском замке с представителями проживающих в Латвии культурных обществ и союзов разных народов, сообщает канцелярия президента.
Во время встречи президент выразил мнение, что разнообразие культур, которые всегда были частью идентичности Латвии — это объединяющая всех нас сила. Мы обогащаемся сами и обогащаем друг друга. Однако важно быть едиными в основных ценностях, прописанных в общей Конституции, и сотрудничать, чтобы повысить безопасность всего общества. Поэтому один из важнейших вопросов — изучение латышского языка в школах и ежедневное его использование.
Президент выслушал вопросы, актуальные для проживающих в Латвии людей разных национальностей — поляков, украинцев, ромов, белорусов, евреев, литовцев, русских, эстонцев, немцев, грузин и ливанцев.
На встрече были представители Латвийской ассоциации национальных культурных обществ имени Иты Козакевич, Конфедерации обществ проживающих в Латвии украинцев Viche, Общества "Украино-латышский бисер", Латвийского цыганского национального культурного общества, Латвийского общества белорусской культуры "Світанак", Союза поляков Латвии, Литовской общины Латвии, Латвийского общества эстонцев, Совета еврейских общин Латвии, Союза немцев Латвии, Латвийского грузинского общества "Самшобло" и Латвийско-Ливанского культурного общества.