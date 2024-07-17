Foto: © Toms Grīnbergs, 2022. © Latvijas Universitāte, 2022.

Латвийский университет (ЛУ) и во второй день приема столкнулся с большим потоком посетителей, так как будущим студентам подавать заявки на обучение мешали технические проблемы на портале Latvija.lv, сообщает агентство LETA со ссылкой на ЛУ.

Традиционно именно в первый день приема заявок в ЛУ приходит больше всего рефлектантов, чтобы зарегистрироваться на обучение очно. Несмотря на то, что в последующие дни поток посетителей ощутимо утихает, в этом году и во второй день приема заявок было много посетителей.

Несмотря на то, что проблемы параллельно решались со стороны содержателя, будущие студенты хотели быть уверены, что подали заявку правильно. Поэтому отправились в пункты приема очно, чтобы в случае необходимости вместе с консультантами внести коррективы или утвердить заявки, отметили в ЛУ.

Как сообщалось, во вторник в десяти вузах стартовала электронная запись, которая второй год идет по новому порядку.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit