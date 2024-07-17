Латвийский университет (ЛУ) и во второй день приема столкнулся с большим потоком посетителей, так как будущим студентам подавать заявки на обучение мешали технические проблемы на портале Latvija.lv, сообщает агентство LETA со ссылкой на ЛУ.

Традиционно именно в первый день приема заявок в ЛУ приходит больше всего рефлектантов, чтобы зарегистрироваться на обучение очно. Несмотря на то, что в последующие дни поток посетителей ощутимо утихает, в этом году и во второй день приема заявок было много посетителей.

Несмотря на то, что проблемы параллельно решались со стороны содержателя, будущие студенты хотели быть уверены, что подали заявку правильно. Поэтому отправились в пункты приема очно, чтобы в случае необходимости вместе с консультантами внести коррективы или утвердить заявки, отметили в ЛУ.

Как сообщалось, во вторник в десяти вузах стартовала электронная запись, которая второй год идет по новому порядку.

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