В Латвии существует высокая толерантность общества к насилию. В последние годы также существенно возросло число случаев насилия, сообщает Министерство благосостояния.

Так, с 2021 года по 2022 год случаев насилия в семье стало на 7.7% больше. Кроме того, все чаще происходит насилие не только в отношении ребенка, но и между детьми. Исследования показали, что около 36% детей страдают от взаимного насилия. Сейчас система поддержки пострадавших от насилия однотипна для всех пострадавших от насилия лиц и не хватает услуг, подходящих для специфических целевых групп.

Поэтому планируется, что для людей, пострадавших от насилия, будут разработаны новые или усовершенствованы существующие услуги поддержки, которые будут индивидуализированы и подходят для специфических нужд каждой целевой группы. Это поможет снизить как последствия насилия, так и риск повторения насилия в будущем.

Финансирование, предусмотренное на осуществление таких услуг, и другие условия реализации проектов утверждены 16 июля на заседании Кабинета министров.

Заявки на обеспечение услуги смогут подавать товарищества, учреждения или коммерсанты. Запланированное финансирование составит 1 506 637 евро, в том числе финансирование Европейского социального фонда Plus – 1 280 641 евро, а софинансирование государственного бюджета – 225 996 евро. Срок реализации проектов – с января 2025 года по декабрь 2029 года.

Целевая группа – пострадавшие от насилия люди с нарушениями умственного характера, нарушениями зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата, достигшие 60-летнего возраста, а также те, кто пострадал от сексуального насилия и подвержен высокому риску насилия, а также дети, пострадавшие от взаимного насилия, и дети с вредящим сексуальным поведением.

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