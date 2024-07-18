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Этап реформы образования в дошкольных образовательных учреждениях 2018 года не нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и не дискриминирует русскоязычных латвийцев. Такой вердикт вынес Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассматривая дело "Дьери и другие против Латвии".

В суд обратились несколько человек, в том числе и депутат Рижской думы от Русского союза Латвии (РСЛ) Инна Дьери. Оспаривалась произведенная в Латвии в 2018 году реформа, предусматривавшая частичный переход на образование на латышском языке в дошкольных учреждениях.

В своих жалобах в суд заявители утверждали, что проведенная в 2018 году реформа, которая предусматривала увеличение доли латышского языка в языке обучения в дошкольном образовании, затронула их права как семей меньшинства на образование на языке меньшинства. Заявители утверждали, что реформа, реализованная в 2018 году, ограничила права детей заявителей на доступ к образованию и дискриминировала их по языковому признаку.

Как и в других подобных делах, истцы не выдвинули каких-либо конкретных аргументов относительно негативных последствий для их возможностей получить образование, говорится в постановлении ЕСПЧ.

Суд дал оценку соразмерности реализованной в 2018 году реформы образования поставленным легитимным целям. В своей оценке суд, как и в предыдущих делах, заявил, что государство имеет право осуществлять меры по исправлению фактического неравенства в использовании латышского языка в образовании, вызванного историческими обстоятельствами, обеспечивая при этом право меньшинств на сохранение и развивать свои язык, культуру и идентичность.

К тому же суд указал, что поправки 2018 года не были непредсказуемыми и внезапными и не отменили полностью использование русского языка в качестве языка обучения. Суд подчеркнул важность изучения родного языка в первые годы жизни ребенка, что указывает узкую свободу действий государства в этой сфере. В то же время в большинстве стран дошкольное образование не было обязательным, что давало немного больше свободы действий в этой области. С учетом вышеизложенного суд признал, что Латвия не нарушила предоставленную ей свободу действий и что различное отношение было уместным и пропорциональным установленным легитимным целям.

Рассматривая жалобы двух заявителей на возможную дискриминацию детей с особыми потребностями, родным языком которых является русский, суд не исключил, что могут существовать особые обстоятельства, при которых государство будет обязано обеспечить дошкольное образование детям с особыми потребностями на их родном языке.

В то же время суд признал, что система образования Латвии обеспечивает включающее (инклюзивное) образование для детей с особыми потребностями как по специальным программам дошкольного образования, так и по программа всеобщего образования, обеспечивая индивидуальный подход. К тому же в рамках обеих программ дети могут продолжать осваивать свой родной язык. Отметив, что истцы недостаточно обосновали свои аргументы, суд пришел к выводу, что и в этом аспекте не допущена дискриминация.

Принятые в 2018 году поправки к Закону "Об образовании" предусматривали увеличение доли латышского языка как языка обучения в детских садах, на уровне как основного, так и среднего образования в школах.

С 2018 года прошло много времени, сейчас Латвия уже переводит образование полностью на госязык

В октябре 2022 года - через полгода после военного вторжения России в Украину и за несколько дней до выборов в 14-й Сейм - парламент внес поправки в Закон "Об образовании" и в Закон "О всеобщем образовании", предусматривающие, что и детсады, и основные школы в течение трех лет переходят на образование только на латышском языке. До этого переход на обучение только на госязыке был осуществлен в средней школе - 10-12-х классах.

С 1 сентября 2023 года полностью на латышский язык обучения перешли 1-е, 4-е и 7-е классы, с 1 сентября 2024 года - перейдут 2-е, 5-е и 8-е классы, с 1 сентября 2025 года - 3-е, 6-е и 9-е классы.

В конце 2023 года ЕСПЧ по другому делу заявил, что не обнаружил нарушений прав человека при переходе на образование на государственном языке, осуществленном в Латвии. В приговорах Палаты ЕСПЧ по делу "Джибути и другие против Латвии" и по делу "Валиуллина и другие против Латвии" было единогласно признано отсутствие нарушения Европейской конвенции по правам человека.

В деле "Валиуллина и другие против Латвии" заявители оспаривали поправки к закону 2018 года, которые увеличили количество предметов, которые должны преподаваться на латышском языке - госязыке - в государственных школах, что привело к снижению учебного времени, отводимого обучению на русском языке. В 2019 году Конституционный суд Латвии Конституционный суд признал эти поправки соответствующими Сатверсме.

Истцы выражали обеспокоенность по поводу таких же изменений в частных школах. Также в этом деле Конституционный суд признал в 2020 году, что законодатель, регламентируя использование языков в общем образовании в частных школах, обеспечил баланс между поощрением использования государственного языка и правом человека, принадлежащего к меньшинству, сохранять и развивать свою культуру и идентичность.

ЕСПЧ установил, что меры, принятые правительством Латвии по увеличению использования государственного языка в школах, были соразмерными и необходимыми, в частности, для обеспечения единства в системе образования и достаточного уровня знания латышского языка, что позволяет жителям эффективно участвовать в общественной жизни.

Истцы не удивлены, считают такое отношение к русским "мейстримом"

Как сообщает агентство LETA, для Русского союза Латвии приговор ЕСПЧ не стал неожиданностью.

По словам Дьери, ЕСПЧ признал, что это решение не является дискриминационным по отношению к русскому языку, поскольку в Латвии особая демографическая ситуация. Депутат Рижской думы подчеркнула, что по-прежнему считает реформу "нарушением прав наших детей".

Депутат Рижской думы от РСЛ Владимир Бузаев, один из разработчиков заявление в ЕСПЧ, также заявил, что не удивлен решением суда, поскольку "есть тенденция XXI века не считать русских за людей". Он дал понять, что считает: с 24 февраля 2022 года, с момента вторжения России в Украину, эта тенденция стало "мейнстримом".

По мнению Бузаева, суд не высказал ничего оригинального, а сослался на свои предыдущие решения, признав, что Латвия имеет уникальную историю и что "все дозволено и все соразмерно".

Бузаев сообщил, что в борьбе с латышизацией русского образования на международном уровне остался только Комитет ООН по правам человека, решение которого по этому вопросу ожидается в ближайшее время.

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